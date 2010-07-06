مذاکره ایران و غرب نیازمند ‌مدالیته ‌است/ کاهش رابطه با مسکو مطرح نبود

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط جدید مذاکره بین ایران و 1+5 تصریح کرد: آنچه که به نظر می رسد این است که آمریکا در رابطه با موضوع هسته ای ایران به دنبال بر هم زدن بازی است تا حل مسئله چرا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون فرصت های متعددی در اختیار غرب قرار داده که از این فرصت ها استفاده نشده است.

امریکا برخلاف مسیر حرکت می کند

نماینده شاهرود اضافه کرد: بسته های پیشنهادی از جمله فرصت هایی بود که ایران در اختیار غرب گذاشت تا منافع مشترک و تهدیدات مشترک بین ایران و غرب مورد بررسی قرار بگیرد و از طرفی دیگر بیانیه تهران به امضا رسید و بعد از آن دلیلی نداشت که غربی ها اینگونه رفتار کنند.

وی تاکید کرد: دنیای غرب به خصوص آمریکا نه تنها تلاشی نکرد تا از این فرصت ها استفاده کند بلکه در جهت خلاف مسیرحل مسائل حرکت کرده است.

افراطی ها نمی خواهند در موضوع هسته ای بازی برد - برد اعمال شود

جلالی یادآور شد: در شرایط کنونی برای افکار عمومی دنیا رفتار آمریکا آشکار شده و همه دریافته اند جریان صهیونیسم و افراط گرا نمی خواهند موضوع هسته ای در یک بازی قاعده مند با رویکرد برد - برد به سمت حل و فصل پیش برود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران گام های خود را بر خواهد داشت تاکید کرد: نگاه ایران بیشتر اعتراض به رفتار دوگانه غرب است و این رفتار دوگانه نیز موضوع جدیدی نیست و ازگذشته شاهد آن بوده ایم.

غرب اراده مذاکره اش را نشان بدهد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به درخواست های جدید برای گفتگو بین ایران و 1+5 تصریح کرد: اگر قرار باشد دوباره مذاکره ای صورت گیرد غرب باید در رفتار خود بازنگری جدی داشته باشد و اراده اش را برای مذاکره نشان دهد.

نقشه راه داشته باشیم

جلالی در پاسخ به سئوالی پیرامون پیوستن کشورهای جدید به مذاکرات ایران با 1+5 ابراز داشت: حضور ترکیه و برزیل به دلیل اینکه در بحث بیانیه تهران مطرح اند می تواند در مذاکرات ایران با 1+5 مفید باشد. اما مهمتر از کشورهای جدید طراحی نقشه راه برای مذاکرات اهمیت دارد.

ضرورت تدوین مدالیته برای مذاکره

نماینده شاهرود تصریح کرد:در یک زمانی غرب و آمریکا مرتب درموضوع هسته ای ایران شبهه افکنی می کردند که در آن موقع ایران موضوع مدالیته را مطرح کرد که یک گام به پیش بود و نشان داد ایران به صورت حرفه ای مذاکرات حرفه ای را درپیش گرفته و به عقیده من در این دوره هم نیازمند یک مدالیته برای گفتگو هستیم که این مدالیته باید مورد توافق طرفین قرار گیرد.

روسها جبران کنند

وی در رابطه با رفتار روسیه در قبال ایران نیز اظهار داشت: روسها در خصوص رای مثبت به قطعنامه افکار عمومی ایران را شدیدا آزردند و باید توجه کرد از گذشته نیز سابقه تاریخی مملو از سئوال و ابهام نسبت به رفتار روسها با ایران وجود داشته اما ما همواره اعلام کرده ایم نمی خواهیم در تاریخ زندگی کنیم بلکه می خواهیم فصل نوینی از روابط را داشته باشیم.

جلالی تاکید کرد: فارغ از اینکه روسها در قطعنامه اخیر بد عمل کردند اصولا نگاه ایران به چین و روسیه استراتژیک است که این نگاه از یک منطق و رویکرد درست برمی خیزد چرا که ما به پلورالیسم و تکثر قدرت می اندیشیم و اداره تک قطبی جهان را قبول نداریم و معتقدیم اداره جهان به صورت چند قطبی بهتر است که در این راستا روسیه وچین اهمیت پیدا می کنند.

وی ادامه داد: دردوران پوتین چنین نگاهی در روسیه نسبت به جایگاهش وجود داشت اما به نظر می رسد در شرایط کنونی روسها ازآمریکا پیروی می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه پیروی روسها از آمریکا در کوتاه مدت و دراز مدت به ضرر روسهاست، بیان داشت: افکار عمومی روسیه نیز این پیروی را برنمی تابد و تاریخ روسیه نیز این را نشان داده و روس ها می خواهند شوکت و عزت گذشته را داشته باشند نه اینکه دنباله رو دیگران باشند.

جلالی ابراز امیدواری کرد که روسها در رفتار خود در قبال ایران تجدید نظر کرده و آنچه اتفاق افتاده را جبران کنند.

روس ها دنباله رو نباشند

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تغییر رئیس جمهور روسیه تغییراتی را درسیاست خارجی این کشور در برابر ایران ایجاد کرده گفت: من نمی گویم تغییر رئیس جمهور روسیه آنقدر تغییرات عمیق در سیاست خارجی روسیه ایجاد کرده اما اقدام روسها در قطعنامه اخیر دنباله روی از آمریکا بود.

راه ترمیم نگاه مردم ایران نسبت به روسیه

وی در رابطه با عمل نکردن روسها به تعهداتشان نسبت به ایران نیز تصریح کرد: ما همواره این مطالبه را از روسها داشته ایم و تعهدات آنان را مطرح کرده و مورد اشاره قرار داده ایم و معتقدیم عمل به موقع به تعهدات افکار عمومی را ترمیم می کند.

جلالی با اشاره به دو موضوع اس 300 و نیروگاه بوشهر در روابط ایران و روسیه بیان داشت: عمل نکردن به تعهدات در این دو موضوع می تواند به وجهه روسیه و همکاری مشترک دو کشور آسیب بزند.

کاهش رابطه با روسیه اشتباه خبری بود

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس در رابطه با تنظیم روابط ایران با برخی کشورها از جمله روسیه که گفته شده است در این کمیسیون مطرح است ، خاطر نشان کرد: مابحث تنظیم روابط با روسیه را درکمیسیون نداشته ایم و مطرح شدن آن یک اشتباه خبری بود که برخی مطرح کردند چرا که ما با روسها در سطح کلان داریم کار می کنیم.

مدیریت رابطه با انگلیس

جلالی اضافه کرد:البته در رابطه با انگلیس قانونی را آماده کرده ایم که در آینده طرح آن به صحن علنی ارائه می شود که در چارچوب آن مدیریت روابط با انگلیس مد نظر قرار دارد.

وی موضوع تنظیم روابط با انگلیس را اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عنوان کرد.

وی در پایان خبر داد که احتمالا هفته آینده، طرح یک فوریتی صیانت از فناوری های هسته ای را که در کمیسیون در حال بررسی است در واکنش به قطعنامه شورای امنیت به صحن علنی ارائه خواهد شد.