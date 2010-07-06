"گوهر" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون بیش از 50 درصد از تصویربرداری فیلم تلویزیونی "گوهر" به کارگردانی منوچهرهادی وتهیه کنندگی داریوش بابائیان سپری شده است. گروه تولید همچنان در منطقه نظام آباد مشغول کار هستند. تدوین این فیلم نیز به زودی توسط کارگردان آغاز می شود.

مهدی سلوکی، خاطره حاتمی، محمدرضا داوودنژاد، زهرا برومند، آزاده ریاضی، مریم خدارحمی، عاطفه باقری، محمد امیرصادقی، کاظم افرندنیا وحسن شکوهی بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از: مدیر تصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، صدابردار: کامران کیان ارثی، برنامه ریز: نغمه نظری، طراح گریم: حسین یزدی، طراح صحنه ولباس: منوچهر هادی، مدیر تولید: فهیمه ساعی.

.