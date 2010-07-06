حیدری فیلمبردار فیلم جدید قادری شد

ایرج قادری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: عنوان این فیلم چون فارسی نیست طبق قوانین وزارت ارشاد باید تغییر کند که البته نام "سونامی" را نیز نپذیرفتند و هنوز عنوان جدیدی برای آن پیدا نشده است.

وی افزود: تا چند روز آینده پیش تولید این فیلم آغاز می‌شود . تلاش می‌کنیم تابستان فیلمبرداری را شروع کنیم. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود و هنوز بازیگران آن مشخص نشده‌اند.

موضوع این فیلم درباره جوانان است. فیلمنامه "فلش" توسط عبدالرضا منجزی نوشته شده است. فرج حیدری فیلمهای سینمایی "پسر آدم، دختر حوا"، "مهمان"، "زندگی با چشمان بسته"، "انعکاس" و... را فیلمبرداری کرده است. ایرج قادری فیلمهای سینمایی "محاکمه"، "پاتو زمین نذار"، "چشمان سیاه"، "آکواریوم"، "می خواهم زنده بمانم" و... را در کارنامه دارد.

