به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز در دنیا بسیاری از مادران هستند که برای تربیت فرزندان خود به آنها می گویند: "اگر از کلمات زشت استفاده کنی در دهانت فلفل می ریزم."

در این راستا یک دانشجوی آمریکایی مبتکر در لابراتوارهای آموزشی "زندگی فوق مدرن" ایده دستگاهی را داده است که از همان شعار "اگر حرف بد بزنی به دهانت فلفل می ریزم" مادرها پیروری می کند.

این دستگاه که "دهان فلفلی" (Pepper Mouth) نام دارد استوانه ای کوچک است که با پورت "یو. اس. بی" به رایانه متصل می شود و به محض اینکه کاربر شروع به نوشتن عبارات زشت کرد از خود بوی بسیار ناخوشایندی ساطع می کند.

زمانی که کاربر مشغول نوشتن عبارت زشت است چراغ کوچک روی استوانه قرمز می شود و اگر کاربر به هشدار توجهی نشان نداد ناگهان یک بمب بد بو را تخلیه می کند و تا زمانی که کاربر از نوشتن کلمات زشت دست برنداشته است به بمباران بد بوی خود ادامه می دهد.

براساس گزارش تلگراف، این دستگاه نوآورانه با هدف اصلاح دایره لغات نوجوانان توسعه یافته است. در حقیقت در سالهای اخیر و با توسعه ارتباطات رایانه ای، نوجوانان از واژگانی استفاده می کنند که با اخلاقیات منافات دارند.

فیلمی که از عملکرد این دستگاه تهیه شده است نشان می دهد که "دهان فلفلی" با خشونت و با انتشار بوی بد می تواند کاربر بی تربیت را از ادامه نوشتن کلمات نامناسب باز دارد.

استوانه کوچک با پورت یو. اس. بی به رایانه وصل می شود

کاربر شروع به نوشتن عبارات زشت می کند

چراغ هشدار روشن می شود!

بمب بد بو منفجر می شود!