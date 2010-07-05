فرصت خدمت در نظام اسلامی یک نعمت الهی است/مردم کردستان از رفتن نجار متاثرند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار کردستان که با حضور وزیر کشور برگزار گردید، اظهار داشت: فراهم شدن فرصت خدمت برای مدیران در نظام اسلامی یک فرصت ارشمند و یک نعمت الهی است که باید از این فرصت برای انجام امور محوله به نحو احسن و توسعه و اقتدار هر چه بیشتر کشور استفاده نمود.

وی ادامه داد: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی که در حال حاضر به عنوان یکی از کشورهای مقتدر جهان و پیشرو در جهان اسلام به شمار می رود، سعادت بزرگی است که نصیب هر کسی نمی شود و باید افرادی که این فرصت را به دست می آورند به صورت شبانه روزی در خدمت به مردم تلاش نموده و از هیچ کوشش و تلاشی در این راستا دریغ نورزند.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان بیان داشت: زیبایی و عظمت خدمت در نظام اسلامی به این است افرادی که این فرصت را به دست می آروند نه تنها به مردم کشور خدمت می کنند، بلکه خدمات آنها در راستای اهداف دین مبین اسلام بوده و باید به موقعیت و جایگاه خود افتخار نمایند که خوشبختانه در حال حاضر و در دولت عدالت محور دکثر احمدی نژاد این رویه حاکم شده است.

حجت الاسلام موسوی افزود: خوشبختانه در طول چند سال اخیر تمامی مدیرانی که فرصت خدمت گذاری در استان کردستان را پیدا کرده اند، عاشقانه برای خدمت گذاری مناسب به مردم در صحنه حاضر بوده و امروز هم استاندار جدید کردستان تنها با این هدف و نیت وارد این منطقه شده است.

وی با تقدیر از خدمات اسماعیل نجار استاندار سابق کردستان، یادآور شد: جناب آقای نجار در طول چهار سال و شش ماه مدیریت در استان کردستان از هیچ تلاش و اقدامی برای ارائه خدمت بهتر به مردم دریغ نورزیده و به دلیل ارتباط بسیار خوبی که با اقشار مختلف مردم برقرار کرده بود، امروز همگان از رفتن وی متاثر و ناراحتند.

نماینده ولی فقیه سخت کوشی و توجه به مسائل ارزشی را از ویژگی های بارز استاندار سابق کردستان برشمرد و گفت: جناب آقای نجار در مدت فعالیت خود در کردستان با شور و شوق تمامی مسائل استان به ویژه مسائل روحانیت را پیگیری می کردند و امیدواریم که استاندار جدید نیز در این راستا گام بردارد.

حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: خدمات ارزنده استاندار سابق کردستان برای همیشه در یاد مردم این استان باقی خواهد ماند و انتصاب وی به عنوان استاندار کرمان نشان از لیاقت و توانایی های وی است و امیدواریم که در سنگر جدید خود در راستای خدمت به جمهوری اسلامی ایران همچنان موفق و سربلند باشد.

در ادامه این جلسه که با حضور وزیر کشور، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، ائمه جمعه و جماعت، مدیران ادارات و سازمانهای دولتی، نمایندگان اقشار و اصناف برگزار گردید و بیش از چهار ساعت به طول انجامید افراد و شخصیتهای مختلفی در تجلیل از استاندار سابق کردستان سخنرانی کردند و در پایان ضمن تقدیر از اسماعیل نجار، علیرضا شهبازی به عنوان استاندار جدید کردستان معرفی شد.