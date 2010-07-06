حسن رحیمی در دو راهی تیم ملی و تیم کشتی نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگارمهر، حسن رحیمی دارنده مدال طلای جوانان جهان چند ماهی است که به حضور خدمت مقدس سربازی رفته اما این موضوع مشکلاتی را برای امید اول کادر فنی تیم ملی در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی گوانگژو ایجاد کرده است.

مسئولان کشتی نیروهای مسلح که اردوهای خود را برای حضور در رقابتهای ارتش های جهان در تهران دنبال می کنند اصرار دارند این کشتی گیر همراه با این تیم مردادماه در رقابتهای جهانی فنلاند شرکت کند اما کادر فنی تیم ملی با این تصمیم موافق نیست.

مربیان تیم ملی معتقدند حضور رحیمی در رقابتهای فنلاند روند آمادگی این کشتی گیر را با توجه به دو مسابقه مهم پیش رو دچار مشکل می کند و باید برای حظ مصالح ملی و موفقیت کشتی ایران در بازیهای آسیایی گوانگژو برگزار می شود، این کشتی گیر همچنان در اختیار کادر فنی تیم ملی است.

به نظر می رسد در این میان نقش سردار باران چشمه رئیس ورزش نیروهای مسلح و سردار حکیم جوادی رئیس هیئت کشتی نیروهای مسلح که خود از قهرمانان سابق کشتی کشور است می تواند برای حفظ منافع ملی بسیار موثر باشد تا این کشتی گیر پر امید در این رویداد مهم برای ورزش ایران بدرخشد.