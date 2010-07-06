زمان تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه علمیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه شورای عالی حوزه علمیه قم، زمان تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران سراسر کشور به مدت 14 روز از 2 مرداد تا 15 مرداد ماه همزمان با ایام ولادت امام زمان (عج) خواهد بود.

براساس این مصوبه، برای کارکنان مراکز مدیریت حوزه علمیه، 7 روز به عنوان مرخصی و 7 روز به عنوان تعطیلات تابستانی منظور خواهد شد با توجه به تعطیلات حوزه در روزهای 31 تیر و اول مرداد، تعطیلات اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران از 31 مردادماه آغاز می شود.

فعالیت های اداری مراکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران از 16 مرداد ماه آغاز خواهد شد.