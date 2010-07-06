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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

اختصاصی مهر /

زمان تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه علمیه اعلام شد

زمان تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه علمیه اعلام شد

تعطیلات تابستانی مراکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و برادران از 2 مردادماه آغاز می شود و به مدت 14 روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه شورای عالی حوزه علمیه قم، زمان تعطیلات تابستانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران سراسر کشور به مدت 14 روز از 2 مرداد تا 15 مرداد ماه همزمان با ایام ولادت امام زمان (عج) خواهد بود.

براساس این مصوبه، برای کارکنان مراکز مدیریت حوزه علمیه، 7 روز به عنوان مرخصی و 7 روز به عنوان تعطیلات تابستانی منظور خواهد شد با توجه به تعطیلات حوزه در روزهای 31 تیر و اول مرداد، تعطیلات اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران از 31 مردادماه آغاز می شود.

فعالیت های اداری مراکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران از 16 مرداد ماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1112807

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