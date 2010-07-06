اعزام 2 هزار کاروان نیکوکاری جوانان هلال احمر به مناطق محروم

مجتبی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برنامه های تابستانی اعضای داوطلب هلال احمر گفت: برنامه های سازمان جوانان هلال احمر از 10 تیرماه با مشارکت یک میلیون و 500 هزار داوطلب هلال احمر در سراسر کشور آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

وی افزود: برگزاری کلاسهای آموزش امداد و نجات، ورزشی، بشردوستانه و مدیریت بحران از مهمترین برنامه های تابستانی سازمان جوانان هلال احمر است که بر اساس علاقه و مهارت داوطلبان آموزش داده می شود.

مجد، سعود به قله سهند را از برنامه های تابستانی هلال احمر عنوان کرد و افزود: به مناسبت روز جوان و گرامیداشت یادواره سرداران شهید آذربایجان غربی گروهی از داوطلبان هلال احمر به قله سه هزار و 700 متری سهند صعود می کنند.

معاونت دانشجویی و جوانان هلال احمراز حضور بیش از سه هزار نفر از منتخبین داوطلب هلال احمر در اردوهای متمرکز کشوری در بندر انزلی خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این اردوی تخصصی، بازتوانی مهارتهای اعضای داوطلب در زمینه های امداد و نجات، کوهستان، دریا و آموزشهای فرهنگی و بشردوستانه است.

وی برگزاری مسابقات کتابخوانی، گردهماییهای کشوری و برگزاری اردوهای تابستانی در سراسر کشور را از برنامه های جمعیت هلال احمر در فصل تابستان عنوان کرد و افزود: در این فصل بیش از دو هزار کاروان نیکوکاری با مشارکت سازمان ملی جوانان به مناطق محروم کشور اعزام می شوند.

مجد با اشاره به تشکیل گروههای 10 تا 20 نفره کاروانهای نیکوکاری هلال احمر افزود: اعضای داوطلب هلال احمر با حضور در مناطق محروم، روستاییان را در ساخت و مرمت مسکن، مسجد، سرویسهای بهداشتی، اماکن ورزشی، مدرسه و کتابخانه یاری کرده و اهالی مناطق محروم را با جدیدترین علوم فرهنگی، اجتماعی، تحصیلی، امداد و نجات، کشاورزی و مهارتهای زندگی آشنا می کنند.

معاونت دانشجویی و جوانان هلال احمر کشور از برگزاری اردوی رزمی ویژه جوانان داوطلب هلال احمر جنوب تهران خبر داد و افزود: این اردو در شهرک سینمایی دفاع مقدس برگزار می شود.