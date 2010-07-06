اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت گرامیداشت یاد سید آزادگان سید علی اکبر ابوترابی فرد 45 تیم کوهنوردی به قله های بالای چهار هزار متری منطقه الموت و طالقان صعود کردند.

در این همایش که به مدت سه روز برگزار شد تیم های کوهنوردی استان قزوین در کنار تیمهایی از تهران، کردستان، کرج، یزد، مرکزی، ساوجبلاغ، گلستان، زنجان، الیگودرز، کرمانشاه، شیراز، رشت و همدان به ارتفاعات دو منطقه الموت و طالقان صعود کردند.

همچنین به پیشنهاد تیمهای شرکت کننده، قله خشچال در منطقه الموت به نام سید آزادگان علی اکبر ابوترابی فرد نامگذاری شد تا یاد و خاطره این مرد بزرگ عرصه دفاع مقدس ماندگار شود.

تیم های شرکت کننده با لباس ورزشی مخصوص، صعود به قله های تعیین شده را از 10 مسیر که به نام مفاخر قزوین از جمله مرحوم ابوترابی، شهید رجایی، بابایی، لشگری، عبید زاکانی، حمدالله مستوفی، میرعماد قزوینی، علامه دهخدا، عارف قزوینی و مرحوم کریمی راد نامگذاری شده بود آغاز کردند و با موفقیت به پایان رساندند.

کوهنوردان قله های خشچال، سیالان، سفید کتور، شاه البرز، زیور چال، در منطقه الموت و قله های لشگرک، مناره، خرسان جنوبی، گردان و میش چال در منطقه طالقان را فتح کردند.

حضور بانوی والیبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی

والیبالیست جوان و شایسته قزوینی در اردوی تدارکاتی تیم ملی والیبال جوانان بانوان ایران به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌ کند.



از سوی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران اسامی والیبالیست‌های برتر ایران در بخش بانوان، به منظور شرکت در اردوی تدارکاتی تیم ملی اعلام شد که در این بین نام زهرا نصیری والیبالیست شایسته قزوینی هم به چشم می‌خورد.

بازیکنان منتخب خود را برای حضور پر قدرت در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کنند.

مدال طلا و برنز ره آورد کشتی‌گیران قزوینی

کشتی‌گیران پیشکسوت استان قزوین از مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یک مدال طلا و یک مدال برنز کسب کردند.

در جریان برگزاری مسابقات کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان کشور و انتخابی تیم ملی که به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، تیم استان قزوین موفق به کسب دو مدال شد.

در گروه سنی D وزن 58 کیلوگرم حسین مهتاب موفق شد با شکست تمام رقبا به مدال طلا دست یابد و در گروه سنی c در وزن 69 کیلوگرم نیز اسماعیل خان‌بابایی موفق به کسب مدال برنز این دوره از مسابقات شد.

قهرمانی کشتی‌گیران الوندی

رئیس هیئت کشتی شهرستان البرز بیان داشت: کشتی‌گیران باشگاه امام علی(ع) قهرمان مسابقات انتخابی کشتی بسیجیان استان قزوین شدند.

علیرضا خمسه افزود: سالن کشتی امام علی(ع) الوند، میزبان مسابقات انتخابی بسیج استان قزوین برای معرفی به مرحله کشوری از شهرهای آبیک، تاکستان، بوئین ‌زهرا و اقبالیه بود.

وی خاطرنشان کرد: کشتی‌گیران باشگاه امام علی(ع) با اقتدار و با کسب ۶۵ امتیاز و رتبه نخست، قهرمان مسابقات انتخابی کشتی بسیجیان استان شدند.

رئیس هیئت کشتی شهرستان البرز خواستار توجه بیشتر مسئولان استان به این کشتی‌گیران شد.

برگزاری مسابقات والیبال ادارات اسفرورین

یک دوره مسابقات والیبال بین ادارات شهر اسفرورین برگزار شد که در این مسابقات چهار تیم به صورت دو حذفی با یکدیگر رقابت کردند که فینال مسابقات بین اداره تربیت بدنی و بسیج برگزار شد که در پایان تیم بسیج به مقام اول دست یافت.