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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۸:۵۱

القدس العربی بررسی کرد :

بحران در روابط سوریه و مصر/ حمایت قاهره از مخالفان دمشق

بحران در روابط سوریه و مصر/ حمایت قاهره از مخالفان دمشق

یک روزنامه عربی با اشاره به تحولات حاکم بر روابط سوریه و مصر، روابط این دو کشور را با توجه به حمایت قاهره از برخی مخالفان دمشق در منطقه عامل این بحران دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مقاله ای نوشت: جو کنونی روابط مصر و سوریه تیره و تار به نظر می رسد و تلاشهای شاه عربستان نیز نتوانسته سردی روابط را از بین ببرد.

القدس العربی به جو بحرانی در دو روز گذشته اشاره کرده و از ناخوشایندی قاهره از انتقادهای کوبنده و زهردار "محسن بلال" وزیر ارتباطات سوریه علیه سیاست خارجی و رهبران مصر سخن به میان آورده است.

این وزیر سوری اعلام کرده است که دلیل عدم حضورش در نشست رسانه های عربی در مصر، قابل پذیرش نبودن سیاستهای این کشور در موضوعات مختلف است.

بلال با اشاره به دیدار"حسنی مبارک" با "سمیر جعجع" که سوریه وی را دشمن خود می داند، این سیاست را علیه کشورش قلمداد کرده است.

این روزنامه به نقل از منابع مصری ذکر کرده است که اظهارات مقام سوری شکافی در روابط دوکشور ایجاد کرده و آن را فقط موضع وزیر سوری نمی دانند بلکه موضع و سیاست سوریه درقبال مصر محسوب می کنند.

القدس العربی خبرداد که مصر به میانجیگری توسط شاه عربستان نیز وقعی نگذاشته است و این موضوع سبب نا خوشایندی وی شده است. امری که باعث شده به دیدار مبارک پس از بازگشت از سفر درمانی نرود.

اختلاف دمشق و قاهره به تضاد دیدگاههای طرفین درباره جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه و لبنان برمی گردد و جنگ رسانه ای این شکاف را عمیق تر کرده است.

کد مطلب 1112903

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