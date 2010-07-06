11سخنرانی در یک مراسم!/ معارفه استاندار کردستان چهارساعت طول کشید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مراسم تودیع و معارفه استاندار کردستان روز دوشنبه و با حضور وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان و ائمه جمعه و جماعت، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استانی و شهرستانی و جمعی از اقشار مختلف مردم و اصناف برگزار شد.

در این مراسم که یا یک ساعت تاخیر آغاز شد یازده نفر به عنوان سخنران در جایگاه قرار گرفتند که البته بخش زیادی از صحبتهای سخنرانان بیشتر حول محور تعریف از کارنامه اسماعیل نجار استان کردستان بود و حتی در مواردی افراد به دلیل نبود وقت برای ارائه کامل مباحث خود گله هم می کردند.

بسیاری از مدعوین سرپا مراسم را نظاره گر بودند

در این مراسم که در سالن اجتماعات پیامبر اعظم (ص) استانداری کردستان برگزار شد و در همان ابتدای صبح، ظرفیت آن تکمیل شد بسیاری از مدعوین و مدیران ادارات و سازمانهای دولتی مجبور شدند به دلیل نبود جا برای نشستن مراسم تودیع و معارفه چهار ساعت مراسم را سرپا به تماشا بنشیدند که البته مجری برنامه هم هر چند مدت یک بار از صاحبان صندلی ها می خواست که برای رفع خستگی جای خود را با دیگران عوض نمایند.

مراسم تودیع و معارفه استاندار کردستان در شرایطی برگزار شد که در همان لحظه ورود وزیر کشور و علیرضا شهبازی به استان کردستان و در فرودگاه سنندج جمعیتی با در دست داشتن گل و همچنین عکس چاپ شده استاندار جدید برای استقبال از وی در محل حاضره شده بودند که البته حضور تاکسیهای شرکت تاکسیرانی شهرداری سنندج در محل فرودگاه با نصب کردن عکس شهبازی از نکات جالب توجه در این روز به شمار می رفت.

وزیر کشور بعد از برگزاری مراسم رسمی استقبال راهی استانداری کردستان شد و در همایش مشاوران امور ایثارگران استانداریهای سراسر کشور سخنرانی کرد و در ادامه از روند ساخت و بهره برداری از پروژه کشتارگاه صنعتی استان کردستان نیز بازدید به عمل آورد.

مراسم رسمی تودیع و معارفه استاندار کردستان راس ساعت 10 و 30 دقیقه صبح و در سالن مملو از جمعیت استانداری کردستان در حالی آغاز شد که تنها بخش اندکی از حاضرین را مدیران ادارات و سازمانهای دولتی تشکیل می دادند و بنا به گفته مجری بقیه افراد حاضر در سالن نمایندگان اقشار مختلف و نخبگان استان بودند.

در این مراسم همچنین اقبال محمدی رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی به همراه فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، بهمن مرادنیا نماینده بیجار و امین شعبانی نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره نیز حضور داشتند و البته حضور کرم رضاپیریایی استاندار فعلی همدان که از دوستان نزدیک علیرضا شهبازی به شمار می رود نیز از جمله نکات برجسته این مراسم به شمار می رفت.

مردم کردستان از رفتن اسماعیل نجار ناراحتند

بعد از توضیحات مجری برنامه نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان به عنوان اولین سخنران در جایگاه قرار گرفت و از خدمات اسماعیل نجار استاندار سابق کردستان تقدیر و تجلیل کرد.

حجت الاسلام سید موسی موسوی با اشاره به ویژگیهای اسماعیل نجار، وی را فردی سختکوش، صبور، ارزشی، ولایتمدار و در خدمت مردم عنوان کرد و افزود: استاندار سابق کردستان نگاه و توجهی ویژه به مسائل روحانیون داشت و در این راستا نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داد.

وی در پایان گفت: اسماعیل نجار ارتباط بسیار خوبی با مردم کردستان برقرار کرده بود و امروز همه ما از رفتن او از استان ناراحت و متاثریم.

بیان پیشرفتهای کردستان نیازمند یک جلسه چندین ساعته است

سخنران دوم، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بود که وی اعلام کرد قصد دارد به نمایندگی از تمامی مدیران استان گزارشی از فعالیتها و برنامه های استان در طول چهار و سال و شش ماه استانداری اسماعیل نجار در کردستان را ارائه دهد.

حسن زاده سخنان خود را با برشمردن ویژگیهای استاندار سابق کردستان آغاز کرد و سپس وارد ارائه آمارهای مختلف استان در حوزه های فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، سیاسی و اقتصادی شد که به دلیل طولانی شدن مدت سخنرانی به وی تذکر داده شد ولی حسن زاده در جواب اعلام کرد که با توجه به اینکه استاندار همدان هم در مجلس حضور دارد این نکته را عرض کنم که آقای وزیر می گویند آقای مرادی استاندار سابق همدان در مراسم تودیع و معارفه بیش از سه ساعت سخنرانی کرد و من هم می خواهم که این میزان سخرانی کنم.

حسن زاده اعلام کرد: موفقیتهای استان در طول چهار سال گذشته آن قدر زیاد است که به هیچ عنوان در جلسات این چنین و حتی چند ساعته هم نمی شود بیان کرد ولی در یک نکته در طول چهار سال گذشته کردستان در تمامی حوزه ها به ارتقا دست یافت.

در لحظات پایانی صحبتهای معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان دو تن از نمایندگان مجلس جلسه را ترک کردند که البته یکی از آنها در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل این کار را شرکت در جلسات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم عنوان کرد و البته این موضوع در بخشهای پایانی برنامه توسط مجری هم اعلام شد.

ماموستا مجتهدی: اسماعیل نجار معاون من در نماز جمعه سنندج بود

سخنران سوم ماموستا حسام الدین مجتهدی امام جمعه سنندج بود که وی نیز در ابتدا به بیان ویژگیهای استاندار سابق کردستان پرداخت و اظهار داشت: اسماعیل نجار در طول چهار سال و نیم گذشته، معاون من در نماز جمعه بود چرا که هر جمعه در مسجد جامع حاضر می شد و به درخواستهای مردم پاسخ می داد.

پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت در راس کارها قرار گیرند

سخنران چهارم امین شعبانی نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره بود که وی نیز در ابتدا از اسماعیل نجار تقدیر کرد و سپس به بیان تعدادی از نیازمندیهای استان کردستان در حوزه های مختلف از جمله، صنعت، سرمایه گذاری، راه و ترابری و اشتغال اشاره کرد و از استاندار جدید خواست که برای رفع این کاستیها تلاش کند.

سخنران پنجم اقبال محمدی رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس بود که وی در ابتدا از عدم درج نام نمایندگان و مدیران در پیامهای غیرمقدم بر روی پرده جایگاه انتقاد کرد و گفت: اختصاص پنج دقیقه وقت به من برای بیان سخنرانی ام بسیار اندک است که البته سخنرانی وی هم نه تنها پنج دقیقه بلکه نزدیک نیم ساعت به طول انجامید.

وی اعلام کرد: علیرغم گزارش ارائه شده توسط مسئولان استان متاسفانه در حوزه مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به ویژه دور دوم و مقام معظم رهبری اقداماتی قابل توجه صورت نگرفته و باید به عنوان یک اولویت در دستور کار استاندار جدید کردستان قرار گیرد.

محمدی سپس به بیان تعدادی از ویژگیهای استان کردستان در حوزه های منابع آب و خاک اشاره کرد و گفت: توجه به بخش کشاورزی می تواند کردستان را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد.

مدیرکل دادگستری استان کردستان به عنوان ششمین سخنران به جایگاه دعوت شد و از لزوم توجه بیشتر به مرزهای استان کردستان و مقابله جدی با قاچاق کالا خبر داد و گفت: متاسفانه در کنار این مهم گروه های منحرف به بهانه دفاع از دین مبین اسلام و تحت عنوان وهابی و سلفی در کردستان فعالیت می کنند که باید با آنها برخورد شود.

خوش به حال مردم استان کرمان

یکی از بازنشستگان استانداری کردستان هم سخنران هفتم بود که وی در ابتدا دو بیت شعر خواند و اشک جمعی از حاضران را در آورد و حسابی از توجه و نگاه استاندار سابق کردستان به بازنشستگان تقدیر و تجلیل کرد و گفت: امیدواریم که استاندار جدید نیز این رویه را در دوران خدمت خود ادامه دهد.

علی نیا البته در ادامه گفت: من امروز با صدای رسا و بلند اعلام می کنم خوش به حالتان ای کرمانیها که استانداری با این شایستگی برایتان انتخاب شد و باید قدرش را بیشتر بدانید.

امام جمعه شهر کامیاران هم به عنوان سخنران هشتم در جایگاه قرار گرفت و به بیان ویژگی های دولت دکتر احمدی نژاد در راستای حضور در تمامی شهرستانها و انجام سفرهای استانی پرداخت و گفت: استاندار سابق کردستان نیز با الگو گرفتن از ریاست محترم جمهوری در این حوزه کم نگذاشت.

شایعه رفتن من از کردستان بعد از چهار سال و نیم به واقعیت رسید

اسماعیل نجار استاندار سابق کردستان هم سخنران نهم بود که در ابتدا اعلام کرد خوب دوستان عزیز شایعه رفتن من که از 15 دی ماه سال 84 آغاز شد بالاخره بعد از گذشت چهار سال و شش ماه به واقعیت تبدیل شد و من از استان کردستان می روم.

استاندار سابق کردستان بیان کرد: من تمامی پستهای مدیریتی را در استان کردستان با رضایت دل خود واگذار کرده ام و البته در راه خدمت به مردم استان هم عده ای از خدا بی خبر با کارشکنی اجازه ندارند چرا که اگر این شرایط وجود نداشت میزان خدمات چهار سال و نیم گذشته در کردستان 10 برابر و حتی شاید 100 برابر هم می شد.

وی گفت: من از استاندار جدید کردستان می خواهم که با خیال راحت تیم کاری خود را انتخاب کرده و هر مدیری را که من گذاشته ام بردارد ولی از همه تلاش و همت خود برای خدمت به مردم این استان استفاده کند چرا که معتقدم که مردم کردستان لایق خدمت بیش از این هستند چرا که وفاداری و حضور خود در صحنه را در تمامی شرایط حساس به نمایش گذاشته اند.

وزیر کشور: به وجود استاندارانی همچون نجار افتخار می کنم

در این بخش از برنامه لوح تقدیر وزارت کشور برای اسماعیل نجار و همچنین کادوها و لوح های تقدیر مدیران، دستگاه ها و سازمانهای دولتی و اقشار مختلف مردم به اسماعیل نجار به وی اهدا شد و سپس وزیر کشور به عنوان دهمین سخنران در جایگاه قرار گرفت که البته در این لحظه تذکر دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر استان در خصوص رسیدن اذان ظهر و اقامه نماز نیز توجه حاضران را به خود جلب کرد.

وزیر کشور گفت: من به عنوان وزیر کشور به داشتن استاندارانی همچون آقای نجار که به این میزان مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته اند افتخار می کنم و امیدواریم که وی در پست جدید در کرمان که یکی از استانهای مهم و حساس کشور با مشکلات خاصی به شمار می رود، موفق و موید باشد.

شهبازی استاندار جدید کردستان هم سخنران یازدهم بود که البته وی در ابتدا اعلام کرد که اگر من صحبت نکنم شما بیشتر خوشحال خواهید بود ولی در ادامه گفت: من خودم به شخصه حاضر به قبول پست استانداری کردستان نبودم و حتی این موضوع را در جلسه اول به وزیر محترم کشور اعلام کردم.

از جان و زندگیم برای خدمت به مردم کردستان می گذرم

وی خاطرنشان کرد: من در طول چند سال اخیر و بعد از ترک استان کردستان در سال 76 و در پستهای مختلف همواره به استان کردستان نگاهی ویژه داشته ام، به ویژه در زمان حضورم در دیوان محاسبات که همراه با استاد عزیز و ارجمندم جناب آقای رحیمی در این سازمان مشغول به فعالیت بودم همواره با مدیران استان ارتباط داشتم و از نزدیک در جریان روند امور قرار می گرفتم.

استاندار کردستان یادآور شد: من در ادامه با توجه به صحبتهای دوستان، حضور در کردستان و قبول این پست را پذیرفتم و از امروز با جان، دل و زندگیم در خدمت شما مردم خوب هستم و در جلسات بعدی هم راهکارها و سیاست های خود را در مدیریت استان اعلام خواهم کرد.

البته نکته جالب توجه که به نظر می رسد به دلیل ترافیک سخنرانان به فراموشی سپرده شد، اهدا حکم استاندار جدید کردستان توسط وزیر کشور بود که این رسم در تمامی مراسم های تودیع و معارفه به عنوان بخش اصلی برنامه ها اجرا می شود.