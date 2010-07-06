به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که عصر دوشنبه در حاشیه نشست بررسی فاز پنجم سند راهبردی فوتبال کشور در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: سند راهبردی در واقع نقشه راه فدراسیون فوتبال تا سال 1404 را مشخص می کند ولی آنچه اهمیت دارد اجرای این سند و ابزارهای لازم برای عملیاتی کردن آن است که باید شرایط اجرای آن در فوتبال کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه این سند از فعالیت های موازی در فوتبال کشور جلوگیری می کند، اظهار داشت: خوشبختانه فوتبال ایران برای نخستین بار به نقطه ای رسیده که می تواند با یک برنامه ریزی مشخص و زمان بندی شده به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده دست یابد که تبدیل شدن به قدرت اول آسیا و حضور خوب در سطح فوتبال جهان مهمترین اهداف سند چشم انداز است.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا سند چشم انداز به سرنوشت طرح جامع ورزش کشور دچار نخواهد شد اظهار داشت: به هرحال طرح جامع برای کل ورزش کشور تدوین شده بود ولی سند توسعه تنها برای فدارسیون فوتبال تدوین شده که نیاز است تا در برنامه های توسعه ای کشور مورد توجه قرار گیردوشرایط تحقق آن نیز از سوی دولت و دستگاه های حمایتی فراهم شود.

کفاشیان با بیان اینکه در تدوین سند چشم انداز مطالعات تطبیقی بسیاری با سایر کشورها انجام شده است، اظهار داشت: مهمترین اصلی که می تواند سند چشم انداز را به برنامه ای اجرایی در فوتبال کشور تبدیل کند دستیابی به منابع اقتصادی لازم و تجاری سازی باشگاه ها و دریافت حق واقعی پخش تلویزیونی است که می تواند بسیاری از مشکلات فوتبال کشور را مرتفع کند.

وی با بیان اینکه سند چشم انداز باید بتواند شرایط با ثباتی را برای حضور دائمی فوتبال ایران در جام های جهانی فراهم کند، اظهار داشت: فوتبال ایران پتانسیل حضور دائمی در جام های جهانی را دارد اما این امر منوط به افزایش ارتباطات بین المللی و رقابت های مداوم با تیم های مطرح فوتبال دنیاست که امیدواریم بتوانیم با سند چشم انداز در این مسیر حرکت کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال تدوین سند چشم انداز فوتبال ایران را اتفاقی جدید در فوتبال کشور برشمرد و تصریح کرد: فوتبال ایران تاکنون برنامه استراتژیک، جامع و هدفمندی برای دستیابی به اهداف خود نداشت ولی با تدوین این سند می توانیم امیدوار باشیم که فوتبال ایران با تامین آنچه که در سند پیش بینی شده می تواند به جایگاه برتر فوتبال آسیا و همطراز با فوتبال جهان دست یابد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تمام دستگاه ها و نهادهای حمایتی با انجام حمایت های لازم از فدراسیون فوتبال، این فدراسیون را در اهداف سند چشم انداز یاری دهند تا فوتبال ایران از فراز و فرودهای دائمی در سطح فوتبال آسیا فاصله بگیرد ونظیر کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی به ثبات لازم در سطح قاره آسیا دست یابد.