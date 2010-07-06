فرهنگ پرسشگری باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احمد مبلغی، شامگاه دوشنبه در دیدار معاونان و کارشناسان دفتر تبلیغات اسلامی با آیتالله مکارم شیرازی با بیان این مطلب اظهار داشت: باید فرهنگ پاسخگویی در حوزه تقویت شود و پژوهشها را دارای رویکرد پاسخگویانه قرار دهیم.
وی ادامه داد: امروز دفتر تبلیغات اسلامی حرکتی را شروع کرد که اکنون در نقطه امیدبخشی قرار گرفت و ما به دنبال این هستیم که ابر و ماه و خورشید و فلک را به کارآوریم.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: نباید به پاسخهای معطوف به سئوالات پیش پا افتاده اکتفا کرد بلکه باید به سمتی برویم که با تجمیع همه نیروهای حوزه در فضای ترمینال گونهای اندیشهها صادر شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه به چالشهای فراروی دین اظهار داشت: فرهنگ پاسخگویی باید حاکم شود، به گونهای که پاسخگو منتظر سئوال نماند بلکه به پیشواز پرسشهای درون جامعه برود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر لزوم تقویت فرهنگ پرسشگری تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احمد مبلغی، شامگاه دوشنبه در دیدار معاونان و کارشناسان دفتر تبلیغات اسلامی با آیتالله مکارم شیرازی با بیان این مطلب اظهار داشت: باید فرهنگ پاسخگویی در حوزه تقویت شود و پژوهشها را دارای رویکرد پاسخگویانه قرار دهیم.
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