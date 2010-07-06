جایزه"قلم زرین" در دو بخش برگزیده نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان هفتمین جشنواره "قلم زرین" در بخشهای سه ‌گانه نقد و پژوهش ادبی، داستان و شعرعصر دیروز دوشنبه 14 تیرماه معرفی شدند.

در بخش نقد و پژوهش ادبی از بین 4 نامزد شامل "از پاژ تا دروازه رزان" نوشته محمدجعفر یاحقی، "جستاری در ادبیات معاصر ایران" نوشته شهریار زرشناس، "تاریخ تحلیلی ادبیات داستانی افغانستان"‌ نوشته محمدحسین محمدی و "‌آینه ‌های کیهانی" نوشته حسینعلی قبادی هیئت داوران هیچ اثری را به عنوان برگزیده اعلام نکرده و تنها از "از پاژ تا دروازه رزان" محمدجعفر یاحقی تقدیر شد.

هیئت داوران بخش داستان از بین سه نامزد این بخش شامل رمان "مأمور" نوشته علی مؤذنی، رمان "روز گراز" نوشته زنده‌یاد محمد ایوبی و رمان "سفر کرده‌ ها" نوشته حسین نوش‌آذر باز هم هیچ اثری را شایسته کسب رتبه برتر ندانستند ولی برای توجه به موضوعی ژرف و بیان هنرمندانه از رمان "مامور" نوشته علی مؤذنی تقدیر کردند.

در بخش شعر دو مجموعه شعر به صورت مشترک به عنوان کتاب سال جشنواره قلم زرین معرفی شدند. این کتابها "روزی کبوتر" سروده عباس قربانی از زابل و "شالی از شکوفه" سروده الهام امین از مشهد بودند.

داوران این دوره از جایزه "قلم زرین" در بخش نقد و پژوهش ادبی کامران پارسی‌نژاد، سیدعلی کاشفی خوانساری، ابراهیم خدایار و علی‌اکبر ولایتی بودند. داوری بخش داستان را سمیرا اصلانپور، حسین فتاحی و راضیه تجار برعهده داشتند و در بخش شعر رضا اسماعیلی، عباس براتی‌پور و حسین اسرافیلی آثار را مورد قضاوت قرار دادند.