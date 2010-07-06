شماره تازه "سینما و ادبیات" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در صفحات ابتدایی این شماره مجموعه مطالبی درباره ویژگیهای سینمای کوئنتین تارانتینو و شیوه فیلمسازی این کارگردان جنجالی میخوانید. گفتگو با تارانتینو، نگاهی به فیلمهای مختلف او از دیگر بخشهای این پرونده است.
گفتگوی شادمهر راستین و امید روحانی درباره فیلم "شیرین"، نقد مینو فرشچی فیلمنامهنویس بر این فیلم و یادداشت هومن بهمنش تصویربردار آن را هم میتوانید در این شماره بخوانید.
در بخش داستان و شعر این شماره، داستانهای "مخمل زیرزمینی"، "اجمونت درایو" و دو شعر از مسعود احمدی منتشر شدهاست. یادداشت علی باباچاهی درباره نیما یوشیج، نقدی بر کتاب "اتوبیوگرافی آلیس بی تکلاس "نوشته گرترود استاین و گفتگویی با محمود دولتآبادی بخشهای دیگر این شماره هستند.
فصلنامه "سینما و ادبیات" ویژه تابستان امسال 2500 تومان و 128 صفحه است.
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