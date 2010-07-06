عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- مراسم تشییع پیکر آیت الله "سید محمد حسین فضل الله" مرجع عالیقدر شیعیان لبنان از ساعاتی دیگر در بیروت آغاز می شود.
- در پی سفر وزیر خارجه آمریکا به گرجستان؛ "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه اعلام کرد: گرجستان و اوستیای جنوبی باید بدون کمک گرفتن از واشنگتن اختلافات دوجانبه را برطرف کنند.
- یک گروه حقوقی اعلام کرد: تعداد زندانیان سیاسی در کوبا رو به کاهش نهاده است.
- 7 نفر در انفجار یک بمب در شمال بغداد زخمی شدند.
- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا پیروزی "برونیسلاو کوموروفسکی" در انتخابات ریاست جمهوری لهستان را تبریک گفت.
- پنج نفراز وزرای خارجه اتحادیه اروپا از غزه دیدار می کنند.
- یک سازمان صهیونیستی از تداوم شهرک سازی انتقاد کرد.
- منابع صهیونیست: "بنیامین نتانیاهو" پس از پایان سفر خود به آمریکا با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر دیدار می کند.
- ایر فرانس (Air France) طی سه سال آتی چهار هزار نفر از کارمندان خود را اخراج می کند.
- نشت منابع نفتی در خلیج مکزیک ادامه دارد؛ تلاش برای مهار نفت به علت امواج شدید در خلیج مکزیک بی نتیجه مانده است.
- کشته شدن سه آمریکایی در پی سقوط یک هواپیمای کوچک در ایالت نیوجرسی.
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