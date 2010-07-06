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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

نبی در گفتگو با مهر:

اجرای سند چشم انداز عزم ملی را می طلبد/ فدراسیون برنامه محور می شود

اجرای سند چشم انداز عزم ملی را می طلبد/ فدراسیون برنامه محور می شود

دبیرکل فدراسیون فوتبال اجرای سند چشم انداز فوتبال کشور را مستلزم عزم و اراده ملی عنوان کرد و گفت: عملیاتی شدن این سند نیاز به همیاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی دارد.

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اجرای سند چشم انداز بدون حمایت های دستگاه های دولتی و بخش های اجرایی امکان پذیر نخواهد بود چرا که در تدوین سند مشارکت تمامی نهادها و بخش های اجرایی مرتبط دیده شده و بدون این همکاری مشترک دستیابی به اهداف سند چشم انداز محقق نخواهد شد. 

نبی تصریح کرد: با تصویب این سند، فدراسیون فوتبال در کنار برنامه های جاری و تقویم سالیانه، اهداف چشم انداز را محور و استراتژی برنامه های خود قرار خواهد داد و تلاش می کند تا فعالیت های خود را در راستای اهداف چشم انداز برنامه ریزی و سازماندهی نماید.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه سند چشم انداز برای نخستین بار به عنوان برنامه استراتژیک در فوتبال ایران مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: امیدواریم با اجرایی شدن این سند فوتبال ایران بتواند به اهداف بلند خود در رشد و توسعه فوتبال در ابعاد ملی و بین‌المللی دست یابد که تحقق چنین هدفی نیازمند عزم و اراده ‌ای ملی و بسیج تمامی نیروها و امکانات فوتبال کشور دارد تا بتوانیم به جایگاهی در خور در فوتبال آسیا و جهان دست یابیم.
 
وی در خصوص زمان اجرای سند چشم انداز توسعه فوتبال کشور اظهار داشت: کار تدوین سند چشم انداز با افق 1404 مراحل نهایی خود را سپری می کند و با تصویب فاز پنجم این سند تقریبا کامل شده است و قرار است پس از ارائه به هیئت رئیسه فدراسیون و تصویب مجمع عمومی به مرحله اجرا درآید.
کد مطلب 1112948

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