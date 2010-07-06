فنی و حرفه ایها سرگردان میان آموزش و پرورش و وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، داستان طول و دراز و البته نافرجام هنرآموزان فنی و حرفه ای از جایی شروع شد که وزیر آموزش و پرورش بهمن ماه سال گذشته از واگذاری 60 رشته فنی و حرفه ای به وزارت علوم و امضای تفاهنامه ای با این وزارتخانه خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور از وزارت آموزش و پرورش ایراد گرفته که وظیفه این وزارتخانه طبق اصل سی ام قانون اساسی ارائه آموزش تا پایان دوره دیپلم است و حق ارائه مدرک کاردانی را ندارد.

حاجی بابایی اعلام کرد: ادامه تحصیل هنر آموزان فنی و حرفه ای از امسال فقط از طریق دانشگاههای وابسته به وزارت علوم امکانپذیر است و آموزش وپرورش مسئولیتی در این باره ندارد.

یک هفته پس از گفته های حاجی بابایی، رئیس دانشگاه پیامبر اعظم ازامضای تفاهم نامه میان وزارت آموزش و پرورش و علوم برای واگذاری رشته های کاردانی فنی و حرفه ای به دانشگاهها خبر داد و گفت: دانشکدهها و آموزشکده های فنی و حرفه ای از سال آینده دانشجو نمی گیرند.

به گفته نبی الله احمدی، تمام آزمونهای کاردانی پیوسته که شامل 52 رشته کاردانی پیوسته و کاردانی به کارشناسی است و تاکنون وزارت آموزش و پرورش مسئولیت برگزاری آن را در آموزشکده های فنی و حرفه ای داشت به وزارت علوم واگذار شد.

علت واگذاری دوره کاردانی به وزارت علوم

یکی از انتقاداتی که وزیر آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه پیامبر اعظم نسبت پذیرش دانشجو در آموزش و پرورش داشتند این بود که کمتر از دو درصد از فارغ التحصیلان این دانشکدهها جذب وزارت آموزش و پرورش می شدند و در مقطع کارشناسی، تنها دو هزار و 500 نفر از دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای را فرهنگیان تشکیل می دهند و 12 هزار نفر بقیه از بین هنر آموزان فنی جذب می شوند در حالی که وظیفه دانشگاه پیامبراعظم تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش است.

مخالفت مجلس با تصمیم دولت

پس از اعلام عمومی این خبر، هنر آموزان فنی و حرفه ای در هنرستانها و دانشکده ها نسبت به این اقدام معترض شدند. آنها عنوان می کردند که ما با این امید به رشته فنی و حرفه ای آمدیم که شرایط ادامه تحصیل ما در آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای توسط آموزش و پرورش تسهیل شود.

در پی تجمع و اعتراض هنرآموزان مقابل مجلس در اسفند ماه سال گذشته، کمیسیون آموزش و تحقیقات وارد موضوع شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام اینکه برگزاری دوره های کاردانی رشته های فنی و حرفه ای وظیفه آموزش و پرورش نیست، گفت: ما این بحث را مردود نمی دانیم و معتقدیم که قابل طرح و بررسی است اما اینکه از همین امسال ورودیهای آموزشکده های فنی و حرفه ای را حذف کنیم هم درست نیست چون دانش آموزانی که در سال تحصیلی جاری رشته کار و دانش یا فنی و حرفه ای را انتخاب کرده اند به این امید به هنرستان رفته اند که وارد آموزشکده های کاردانی این دو رشته شوند و اکنون نباید آنها را ناامید کنیم و بگوییم ما مسئولیتی در برابر شما نداریم و باید به مراکز آموزش عالی مراجعه کنید.

عباسپور با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش باید تا سه سال آینده به جذب دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و کارو دانش بپردازد و بعد تصمیم خود را در مورد واگذاری آنها به وزارت علوم عملی کند گفت: اگر قرار است آموزشکده های فنی و حرفه ای از آموزش و پرورش جدا شوند باید از هم اکنون به اطلاع دانش آموزان اول متوسطه برسد تا بدانند در صورت حضور در این دو رشته باید در دانشگاه جامع علمی و کاربردی یا آزاد اسلامی ادامه تحصیل دهند.

پس از آن کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح دو فوریتی را به صحن علنی آورد که به موجب آن حذف دورهای کاردانی و جدایی دانشکده ها و مراکز فنی و حرفه ای از بدنه آموزش و پرورش به تدریج دنبال می شد.

بازگشت فنی و حرفه ای ها به آموزش و پرورش

سرانجام پس از بحثها و بررسی ها فراوان، مجلس شورای اسلامی چهاردهم اردیبهشت امسال این طرح دو فوریتی را مبنی بر طرح پذیرش دانشجو در دانشکده ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و تربیت معلم تصویب کرد که به موجب آن این مراکز و دانشکده ها باید کار خود را تا پنج سال آینده به روال سابق ادامه دهند تا ساختار وزارت آموزش و پرورش نهایی شود.

هنرآموزان فنی و حرفه ای این مصوبه مجلس را تیر خلاصی بر سر درگمیهای خود محسوب می کردند چرا که وزارت آموزش و پرورش نیز این مصوبه را پذیرفت و قرار شد که مراکز و دانشکده های فنی و حرفه ای طی پنج سال از بدنه آموزش و پرورش خارج شوند.

چنانچه وزیر آموزش و پرورش نیز در این باره به مهر گفت: اگرچه پیش از این با وزارت علوم توافق کرده بودیم 91 هزار دانشجو از سوی آنها پذیرش شود و حتی قرار بود هفته گذشته دفترچه نحوه پذیرش دانشجو از سوی سازمان سنجش منتشر شود اما مصوبه مجلس را صرفا به خاطر رعایت قانون اجرا می کنیم و دانشگاه پیامبر اعظم امسال هم 32 هزار دانشجوی فنی حرفه ای در دوره روزانه پذیرش می کند.

درخواست تغییر دوباره در قانون مجلس

البته حاجی بابایی به این نکته نیز تاکید کرد که "پس از تصویب مصوبه مجلس مبنی بر پذیرش دانشجو طی پنجسال در دانشگاه پیامبر اعظم جلسه ای با نمایندگان مجلس برگزار کردیم که نتیجه این شد به جای پذیرش دانشجویان فنی حرفه ای طی پنج سال متوالی در این وزارتخانه لایحه ای از سوی دولت ارائه کنیم تا اجرای این قانون از پنج سال به 6 ماه تغییر یابد تا در این مدت برای ایجاد ساختار جدید رشته های فنی و حرفه ای در وزارت علوم تصمیم گیری شود."

تصمیم ناگهانی و متفاوت دولت برخلاف مصوبه مجلس

در حالیکه آرامش به هنرآموزان فنی و حرفه ای برگشته بود به یکباره در اوایل تیرماه امسال دولت طرحی را متفاوت از طرح گذشته که البته برخلاف قانون مجلس بود به تصویب رساند.

طبق مصوبه جدید دولت، پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های علمی‌ ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1389 متوقف خواهد شد و بر این اساس دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با تمامی وظایف، ‌اختیارات،‌ امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش جدا و در "سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور" ادغام می‌شوند و سازمان مذکور با تغییر عنوان به "سازمان ملی مهارت" به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ ماند.

در پی این اقدام برخی از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز واکنش نشان داده و از بررسی این موضع در مجلس خبر دادند چنانکه امیرطاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: مصوبه دولت با قانون مجلس مبنی بر ادامه پذیرش دانشجوی فنی حرفه ای در آموزش و پرورش همچون گذشته که چندی پیش به تصویب رسید، تداخل دارد و مجلس به این مصوبه واکنش نشان می دهد و بررسی این موضوع را هفته آینده در دستور کار خود قرار می دهد.

تکلیف کنکور امسال فنی و حرفه ای ها

با وجود اینکه هنوز تکلیف نحوه ادامه تحصیل دانشجویان فنی و حرفه ای مشخص نشده است که آیا باید طبق مصوبه مجلس همچون گذشته تابع وزارت آموزش و پرورش باشند و یا طبق تصمیم دولت از وزارت علوم مدرک بگیرند و یا باید تحت پوشش سازمان جدیدی به اسم سازمان ملی مهارت ادامه تحصیل دهند، رئیس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به مهر خبر داد که وزارت علوم مسئول برگزاری آزمون فنی و حرفه‌ای برای 34 هزار هنر آموز در شهریور ماه سال جاری است.

این در حالی است که رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرده که هنوز مصوبه دولت رسما از سوی وزارت علوم به ما ابلاغ نشده و فعلا اعلام نشده که در آزمونی که پیش رو داریم پذیرش باید به چه نحوی باشد.

محمد حسین سرورالدین افزود: البته پیش از این موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد نسبت به پذیرش دانشجو کاردانی پیوسته اعلام آمادگی کرده بودند و با ابلاغ این مصوبه احتمال دارد داوطلبان این آزمون در دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی پذیرفته شوند.

کاهش دانش آموزان رشته های فنی در صورت بی برنامگی

به هر حال عده زیادی از دانش آموزان دوره متوسطه با اصرار مشاوران تحصیلی و به این امید که آینده تحصیلی و شغلی مناسبی داشته باشند وارد هنرستانهای فنی و حرفه ای می شوند تا با تحصیل در آموزشکده ها و دانشکده های فنی مدرک مورد نظر را برای ایجاد اشتغال مناسب کسب کنند.

همچنین طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه، باید آموزش و پرورش 50 درصد از دانش آموزان دوم متوسطه را راهی هنرستانهای فنی و حرفه ای کند که قطعا تصمیم های غیرکارشناسی شده و ناگهانی می تواند موجب کاهش ورودی دانش آموزان طی سال آینده در هنرستانها و عقب افتادگی از برنامه توسعه شود چرا که قطعا دانش آموزان از بیم آینده تحصیلی و شغلی خود وارد این رشته نخواهند شد.

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گزارش فهیمه سادات طباطبایی