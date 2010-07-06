وضعیت جاده های روستایی و بین شهری خراسان رضوی مناسب نیست

حجت الاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه بسیاری از استان های کشور در شاخصه جاده های روستایی و آزادراه بسیار پیشرفته هستند افزود: خراسان رضوی با پراکندگی که در بخش های مختلف شامل روستاها وشهرها دارد به لحاظ شاخصه جاده ایی از وضعیت خوبی برخوردارنیست.

نماینده مردم نیشابور در مجلس تصریح کرد: وضعیت به گونه ای است که حتی بسیاری از جاده های بین شهری این استان از وضعیت آسفالت خوبی برخوردار نبوده و نیاز به تعویض و بهسازی دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پایتخت معنوی ایران سالانه پذیرای هزاران زائر و مشتاق از اقصی نقاط کشور است تاکید کرد: انتظارمان از وزیر راه و ترابری این است که توجه ویژه به راه ها و جاده های خراسان رضوی به خصوص جاده نیشابور به مشهد داشته باشد.

وی به اجرای طرح ملی بزرگراه ولایت و برقی کردن راه آهن مشهد، تهران اشاره کرد، گفت: بزرگراه ولایت که از مشهد تا تهران است و از مسیر مشهد، نیشابور(ارتفاعات بینالود) می گذرد کارهای اجرایی آن شروع شده و برقی کردن راه آهن مشهد به تهران از جمله طرحهایی است که اگر به نتیجه برسند وضعیت بهتر می شود.

حجت الاسلام حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مشهد مبنی بر دیدار وی با وزیر راه و ترابری و نتایج بدست آمده گفت: طبق تفاهم نامه ای که وزارت راه و ترابری با استانداری خراسان رضوی داشته قرار است هر چه زودتر نتیجه مذاکرات و جلسات برگزار شده را در خصوص مشکلات جاده های استان که از سوی نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی اعلام شده است به سمع و نظر نمایندگان برسانند.