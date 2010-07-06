مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

ثبت نام کنکور کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای آغاز شد

سخنگوی وزارت امور خارجه: تحریمها هیچ وقت عملی نخواهد شد

رئیس جمهور: غربی‌ها با تحریم ایران برای نجات خود تلاش می‌کنند

ایران:

انتقال دانشجویان به محل سکونت خانواده

حکم جنایی عراق برای دستگیری سرکرده و 37 عضو گروهک منافقین

جریمه مشترکان پرمصرف برق به تعویق افتاد

اسرار:

نامه رهبر معظم انقلاب به هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد درباره دانشگاه آزاد

رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور خبر داد: ورود کارشناسان روسی به ایران برای حل معضل گرد و غبار

باهنر بار دیگر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین شد

تفاهم:

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور: بنزین تک نرخی می‌شود

وزیر بهداشت: می‌توانیم صادرات دارو را 10 برابر کنیم

تلاش چینی‌ها برای جذب میلیاردرهای ایرانی



تهران امروز:

حکم توقف مجادلات در پرونده دانشگاه آزاد

مهمان پرست: قطعنامه کار را پیچیده‌تر کرده است

کشف 3 میدان گاز و نفت



جام جم:

امواج دکل‌های موبایل؛ مضر یا بی‌خطر

تهران در آتش گرما

بلیت 10 هزار تومانی سینما برای جام جهانی

جوان:

وزیر نفت: صادرکننده بنزین می‌شویم

عبور مدارس دولتی از قانون با دریافت وجه برای ثبت نام

احمدی نژاد: با تحریم‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند

جهان صنعت:

واگذاری‌ های نفتی 3 سال به تعویق می‌افتد

نیروگاه اتمی بوشهر شهریور برق تولید می‌کند

داستان بی انتهای پارازیت؛ وقتی همه چیز تکذیب می‌شود



حمایت:

رئیس جمهور: فردایی روشن و پرافتخار را برای ملت ایران بسازیم

کشف سه میدان نفتی و گازی جدید در کشور

الزام خودروسازان به نصب کیسه هوا و ترمز ای بی اس در برنامه پنجم



خبر:

با استناد به اصل 77 قانون اساسی صورت می‌گیرد؛ تلاش مجلس برای شفاف کردن قراردادهای بین‌المللی

تصمیم شجاعانه وزیر نفت در مورد سوآپ؛ دیگر نمی‌گذارم تخلف شود

معاون وزیر ارتباطات: پارازیت‌ها برای سلامتی ضرر ندارد



خراسان:

هشدار وزیر بهداشت نسبت به در حال اتمام بودن سوخت راکتور تهران و کاهش تولید رادیوداروها

تاخیر 5 ساله در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی 11 دستگاه فرهنگی در طرح توسعه عفاف و حجاب

سالانه 5/2 کیلو مواد شیمیایی با مصرف روزانه لوازم آرایشی وارد بدن می‌شود



دنیای اقتصاد:

بازار مجازی برای معامله مسکن

رئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت خبر داد: بنزین نیمه یارانه‌‌ای برای نیمه دوم سال

260 هزار کشته در تصادفات جاده‌ای 10 سال گذشته



شرق:

با حکم رهبر انقلاب صورت گرفت؛ توقف وقف و اساسنامه جدید دانشگاه آزاد

واکنش شدید ایران به خودداری از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی؛ مقابله به مثل می‌کنیم

نامجو در پی قطع برق در برخی از مناطق تهران اعلام کرد: خاموشی برنامه ریزی شده نداریم



فرهنگ آشتی:

رئیس جمهور: ریشه تمام ایرانیان آذری است

به دنبال افزایش قیمت آرد به 300 تومان؛ نان گران می‌شود

علی مطهری: اصولگرایان بر سر مبانی توافق ندارند

فرهیختگان:

از نیمه دوم سال اجرا می‌شود؛ حذف سهمیه‌بندی بنزین

سخنگوی وزارت امور خارجه: تحریم بزرگترین اشتباه غرب است

اطلاعیه مهم دبیرخانه هیئت موسس درباره مسایل اخیر دانشگاه آزاد اسلامی

کاروکارگر:

در نشست هیئت کارگری سوریه با هیئت اجرایی خانه کارگران عنوان شد: تحریم‌های غرب با همت کارگران ایرانی بی‌اثر خواهد شد

وزیر مسکن‌: هدفمندسازی یارانه‌ها تاثیر چندانی بر قیمت مسکن نخواهد داشت

دادگاه عراق حکم بازداشت رجوی و 36 عضو گروهک منافقین را صادر کرد



کیهان:

از سوی 3 وزیر اعلام شد؛ تازه ترین خبرها از اجرای هدفمندی یارانه‌ها

بلومبرگ: بورس تهران بر بام بورسهای جهان ایستاد

رهبر معظم انقلاب:‌ آیت‌الله فضل‌الله برای جمهوری اسلامی یاوری با اخلاص بود



گسترش صنعت:

در مراسم افتتاح مجتمع فولاد بناب اعلام شد؛ ظرفیت تولید فولاد نوردی در 5 سال دو برابر شد

شکست تحریم‌ها با رشد 70 درصدی صادرات

خرید تجهیزات صنعت مس از تولیدکنندگان داخلی

همشهری:

بنزین از مهرماه تک نرخی می‌شود

قاچاق گازوئیل، سواحل خلیج فارس را آلوده می‌کند

نخستین فینالیست جام جهانی امشب مشخص می‌شود



هدف واقتصاد:

رویانیان: بنزین تک نرخی و نیمه یارانه‌ای می‌شود

هزینه‌های درمانی در ایران سرسام‌آور است

نان از نیمه دوم سال گران می‌شود