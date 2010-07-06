تحریم ایران خطری برای امنیت انرژی هند است/ مخالف یکجانبه گری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو، "نیروپاما رائو" با بیان این مطلب در ادامه گفت: تحریم بخش انرژی ایران باعث می شود تا کشورهای سوم از سرمایه گذاری در ایران باز بمانند.

وی در ادامه تاکید کرد که هند از حق تمامی کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کرده و از انجام مذاکره نیز حمایت کرده و مخالف هر گونه مقابله نظامی است.

مسئول سیاست خارجی هند با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت: آژانس به تلاش خود برای ارائه بهترین چارچوب برای بررسی موضوعات فنی مرتبط با برنامه هسته ای ایران ادامه می دهد.

رائو افزود : ما به نحو قابل توجیهی نگران اقدامات یکجانبه کشورها در وضع تحریم های جدید علیه ایران و افزایش فشارها بر این کشور هستیم. زیرا با وضع این گونه تحریم ها سرمایه گذاری کشورهای سوم در بخش انرژی ایران ممنوع شده و این موضوع بصورت مستقیم بر شرکت های هندی تاثیر گذاشته و از آن مهمتر اینکه این موضوع تاثیر منفی بر امنیت انرژی ما داشته و تلاش های ما برای توسعه و تامین نیازهای مردم هند را عقیم می کند.

هند برای تامین نیازهای روزافزون خود به انرژی در طرح خط لوله صلح شرکت کرده بود، اما فشارهای آمریکا بر دهلی نو موجب شده تا کنون این طرح به نتیجه نرسد.