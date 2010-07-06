چهار هزار نفر از سراسر کشور در همایش اندیشه های آسمانی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدحسین عبداللهی شامگاه دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این دوره فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مسجد و آموزش نیروهای فعال و متدین کانونهای فرهنگی وهنری مساجد با حضور اساتید مختلفی از حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت: در این راستا در مجموع بیش از چهار هزار و 400 نفر در قالب 4 دوره آموزشی سه روزه در دو مرکزتربیت معلم شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد مشهد از سراسر استانهای کشور شرکت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در هر دوره بیش از شش ساعت کلاس عمومی و بیش از هفت ساعات کارگاه آموزی برگزار خواهد شد.

عبداللهی افزود: مضمون اصلی این دوره ها در قالبهای هنر و رسانه، فرهنگ و جامعه، اسلام و انقلاب و در سه عرصه فرهنگی و هنری، آموزش و پژوهش و عمومی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 520 کانون فرهنگی هنری در مشهد و شهرستانهای استان وجود دارد که 13 کانون به عنوان کانون های تخصصی محسوب می شوند.

مسئول ستاد کانونهای فرهنگی آموزشی اندیشه های آسمانی با بیان اینکه 79 کانون دیگر تا پایان سال در استان راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: با اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار استانداری 50 کانون فرهنگی آموزشی در استان تجهیز و راه اندازی خواهد شد.

سومین دوره فرهنگی آموزشی اندیشه های آسمانی ویژه معاونین کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 21 تیرماه در مشهد آغاز خواهد شد.