پلاک قدیمی موتورسیکلتها بی اعتبار می شود/ 13هزار تومان جریمه تاخیر در تعویض

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جهانگیری روز دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران افزود: برخورد با 6 تخلف حادثه ساز مهمترین الویت پلیس راهنمایی و رانندگی در سال جاری است تا با کنترل آنها رفتار ترافیکی در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به پرداخت خسارت تا سقف 5/1 میلیون تومان در سر صحنه تصادفات افزود: طبق ماده 18 قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی شرکتهای بیمه موظف به پرداخت این مبلغ از خسارت بدون نیاز به حضور پلیس هستند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: اگر افراد در زمینه اجرای این قانون با مشکلی مواجه شدند می توانند برای مطالبه حق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.

وی افزود: از ابتدای تیرماه تمامی شرکتهای بیمه موظف به اجرای این قانون هستند که امیدواریم همکاری لازم را با پلیس برای تسریع در خدمات رسانی به مردم انجام دهند.

رانندگان کامیونتها می توانند با گواهینامه ب1 رانندگی کنند

جهانگیری گفت: در سال جاری بسیاری از رانندگان کامیونتها در زمینه نوع گواهینامه برای رانندگی به مشکل برخوردند که بر همین اساس پلیس راهور با کاهش ظرفیت کامیونتها از سه هزار و 800 تن به سه هزار و 500 تن امکان رانندگی این افراد با گواهینامه ب1 را فراهم کرد.

وی ادامه داد: رانندگان کامیونتهای بالای سه هزار و 800 تن باید برای رانندگی دارای گواهینامه پایه یک باشند.

جهانگیری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا رانندگان دارای جریمه‌های بالای یک میلیون تومان نمی‌توانند صورت وضعیت خلافی خود را دریافت کنند گفت: طبق قانون رانندگان متخلف تا یکماه پس از دریافت قبض جریمه مهلت دارند اعتراض و یا برای پرداخت جریمه اقدام کنند در غیر این صورت جریمه‌ آنان دو برابر می‌شود.

وی گفت: اگر براساس سهل انگاری راننده و عدم پرداخت به موقع وی، جریمه‌ها به یک میلیون تومان برسد این فرد از سوی پلیس تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، زیرا وظیفه پلیس دریافت دیون دولتی است.

وی گفت: با اتمام زمان اختصاص یافته برای پرداخت قبض‌های جریمه افراد دیگر نمی توانند نسبت به مبلغ جریمه‌های خود اعتراض کنند و علاوه بر آن با محدودیتهای دیگری نیز مواجه می‌شوند.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور با اشاره به وضعیت شماره گذاری موتورسیکلت‌ها گفت: پایان تیرماه زمان تعویض پلاک موتورهایی که عدد آخر پلاک آنها به یک و دو ختم می‌شود به اتمام رسیده و از مرداد ماه موتورسیکلتهایی که عدد سمت راست پلاک آنها 3 و 4 است باید برای تعویض پلاک به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

وی گفت: دارندگان موتورسیکلت می توانند بدون توجه به زمانبندی اعلام شده برای تعویض پلاک به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند تا خدمات لازم را در اسرع وقت دریافت کنند اما اگر این افراد براساس جدول زمانبندی در زمان خود نسبت به تعویض پلاک مراجعه نکنند پلاک آنها فاقد اعتبار بوده و علاوه بر توقیف موتور و انتقال به پارکینگ 13 هزار تومان نیز جریمه می‌شوند.