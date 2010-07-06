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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۵

آرای شوپنهاور بررسی شدند

آرای شوپنهاور بررسی شدند

آرای شوپنهاور فیلسوف آلمانی، در قالب کتابی توسط دیوید کورترایت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اولین اثر جامع و کامل به زبان انگلیسی درباره شوپنهاور به شمار می‌رود.

نویسنده در این کتاب به بررسی زمینه و بسترهای اجتماعی شوپنهاور می‌پردازد و زندگی خانوادگی و شرایط تربیتی این فیلسوف را مورد بررسی قرار می‌دهد.

او به تأثیر شوپنهاور از کانت و تعاملات او با فیخته و گوته پرداخته، به روابط دمدمی شوپنهاور با شلینگ اشاره و مواجهه شوپنهاور با فلسفه هگل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان شوپنهاور از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. دیوید کورترایت استاد دانشگاه ویسکانسین در آمریکا است.

آرتور شوپنهاور (۱۷۸۸–۱۸۶۰) فیلسوف آلمانی یکی از بزرگترین و بدبین ترین فلاسفه اروپا و فیلسوف پرنفوذ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است.

کد مطلب 1112976

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