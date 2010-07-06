علی بلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در شهرکرد از افتتاح چهار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی این استان در هفته صنعت و معدن خبر داد و اظهار داشت: میزان سرمایه‌گذاری این واحدهای تولیدی افزون بر 49 میلیارد ریال است که اشتغال 98 نفر را در شهرک‌های صنعتی در پی دارد.

وی افزود: این واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی فرخ شهر، بروجن و سامان(2) مستقر هستند که عمده محصولات آنها شامل اتصالات گازی، پوشال کولر نخ فاستونی(مخمل) و مقوا از ضایعات است.

بلالی ادامه داد: به همین مناسبت و به صورت همزمان با اعتباری قریب به 6 میلیارد ریال، هفت پروژه زیربنایی در شهرک‌های صنعتی بروجن، شهرکرد، سفیددشت، فرادنبه و تخصصی آب لردگان به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری به مهم‌ترین طرح‌های اجرایی در بخش زیربنایی شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و افزود: تهیه و اجرای زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر و تهیه و اجرای بخشی از شبکه توزیع برق 20 کیلو ولت هوایی در شهرک صنعتی بروجن با اعتباری بالغ بر 220 میلیون تومان، احداث سر درب ورودی در شهرک صنعتی شهرکرد با اعتباری بالغ بر 140 میلیون تومان از مهم‌ترین این پروژه‌ها به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: سردرب ورودی در ناحیه تخصصی آب لردگان با اعتباری بالغ بر 80 میلیون تومان، فنس‌کشی اطراف منابع آب هوایی و زمینی در شهرک صنعتی فرادنبه با اعتباری بالغ بر 70 میلیون تومان از دیگر پروژه‌های زیربنایی شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری است.

بلالی ابراز امیدواری کرد: با لحاظ رویکرد مثبت دولت در راستای ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی، تعریف و اجرای پروژه‌های زیربنایی در شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری در سال جاری نیز تدوام داشته باشد.

وی با بیان اینکه 27 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سطح استان وجود دارد، گفت: با توجه به تعداد شهرهای موجود استان، به طور متوسط هر شهر دارای یک شهرک یا ناحیه صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این در حالی‌ است که در قیاس ملی نیز 5/3 درصد از مساحت کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در این استان قرار دارد که با لحاظ مساحت یک درصدی استان، 5/3 برابر سهم مساحتی استان برآورد می‌شود.

وی ضمن تشریح وضعیت اعتبارات شرکت شهرک‌های صنعتی استان، گفت: اعتبارات عمرانی هزینه شده این شرکت در دولت نهم 11 برابر اعتبارات عمرانی هزینه شده از بدو تاسیس تا سال 1384 بوده و اعتبارات ملی و منابع داخلی طی دولت نهم، به ترتیب 2.5 و 2 برابر مدت مشابه قبل ارزیابی شده است.

بلالی ادامه داد: وضعیت شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری از نظر رتبه کشوری در زمینه‌های مختلف در محدوده هفتم تا یازدهم متغیر است و به عنوان مثال در زمینه گازرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی، این استان در رتبه هفتم قرار دارد.