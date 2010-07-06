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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

29 استان در اولین دوره المپیک دانش آموزی تنیس در گرگان شرکت دارند

29 استان در اولین دوره المپیک دانش آموزی تنیس در گرگان شرکت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین دوره بازیهای المپیک دانش آموزی کشور در رشته تنیس روی میز پسران در سه دوره تحصیلی با شرکت 29 استان کشور در گرگان آغاز شد.

رئیس اداره تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش گلستان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره از مسابقات با شرکت 116 ورزشکار در مقع راهنمایی، 80 ورزشکار در مقطع متوسطه و 100 ورزشکار رد مفطع ابتدایی رقابت می کنند.

حمیدرضا محتشمی اظهار داشت: مسابقات مقطع ابتدایی با حضور 25 استان، 100 ورزشکار، 50 مربی و سرپرست از 10 مرداد ماه  تا 17 مرداد ماه ادامه دارد.
 
وی گفت: این مسابقات در سه دوره که مقطع راهنمایی با حضور 29 استان، 116 ورزشکار، 58 مربی و سرپرست از 13 تیر ماه تا 20 تیر ماه آغاز می شود.
 
محتشمی اظهار داشت: مسابقات دوره مقطع متوسطه با حضور 20 استان، 80 ورزشکار و 40 مربی و سرپرست از دوم مرداد ماه تا 9 مرداد ماه  برگزار می شود.
 
 مرحله اول این مسابقات تا 20 تیرماه ادامه دارد.
کد مطلب 1112986

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