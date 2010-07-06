29 استان در اولین دوره المپیک دانش آموزی تنیس در گرگان شرکت دارند

رئیس اداره تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش گلستان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره از مسابقات با شرکت 116 ورزشکار در مقع راهنمایی، 80 ورزشکار در مقطع متوسطه و 100 ورزشکار رد مفطع ابتدایی رقابت می کنند.

حمیدرضا محتشمی اظهار داشت: مسابقات مقطع ابتدایی با حضور 25 استان، 100 ورزشکار، 50 مربی و سرپرست از 10 مرداد ماه تا 17 مرداد ماه ادامه دارد.

وی گفت: این مسابقات در سه دوره که مقطع راهنمایی با حضور 29 استان، 116 ورزشکار، 58 مربی و سرپرست از 13 تیر ماه تا 20 تیر ماه آغاز می شود.

محتشمی اظهار داشت: مسابقات دوره مقطع متوسطه با حضور 20 استان، 80 ورزشکار و 40 مربی و سرپرست از دوم مرداد ماه تا 9 مرداد ماه برگزار می شود.



مرحله اول این مسابقات تا 20 تیرماه ادامه دارد.