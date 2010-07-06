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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۲

جشن عید مبعث در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

جشن عید مبعث در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

همزمان با سالروز آغاز رسالت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص)، جشن بزرگ بعثت از سوی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) روز جمعه 18 تیر پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جشن بزرگ مبعث پیامبر اعظم (ص)، حجت الاسلام جان نثاری سخنرانی می کند، این مراسم با مدیحه سرایی همراه است .

در جشن باشکوه سالروز نبوت رسول اکرم گروه تواشیح اقراء ، اجرای برنامه داشته و اهداء هدیه متبرکه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام به قید قرعه به 14 تن از شرکت کنندگان ، از دیگر برنامه های این محفل اعلام شده است .

پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی در سن 40 سالگی ، در روز 27 رجب سال 40 عام الفیل ، در غار حرا ، از سوی خداوند تبارک و تعالی با ندای اقراء باسم ربک الذی خلق ... به پیامبری جهانیان برانگیخته شد.

در روایات اسلامی اعمال مستحبی برای روز مبعث مطرح شده است. دعا ، نماز و غسل از اعمال این روز است.

کد مطلب 1112988

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