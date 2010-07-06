به گزارش خبرگزاری مهر، در جشن بزرگ مبعث پیامبر اعظم (ص)، حجت الاسلام جان نثاری سخنرانی می کند، این مراسم با مدیحه سرایی همراه است .

در جشن باشکوه سالروز نبوت رسول اکرم گروه تواشیح اقراء ، اجرای برنامه داشته و اهداء هدیه متبرکه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام به قید قرعه به 14 تن از شرکت کنندگان ، از دیگر برنامه های این محفل اعلام شده است .

پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی در سن 40 سالگی ، در روز 27 رجب سال 40 عام الفیل ، در غار حرا ، از سوی خداوند تبارک و تعالی با ندای اقراء باسم ربک الذی خلق ... به پیامبری جهانیان برانگیخته شد.

در روایات اسلامی اعمال مستحبی برای روز مبعث مطرح شده است. دعا ، نماز و غسل از اعمال این روز است.