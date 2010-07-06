دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این مصوبه تغییرات شیوه پذیرش دستیار در سال 89 اعمال نخواهد شد آزمون به شیوه قبلی برگزار شده و تنها سهمیه های مصوب سال جاری مجلس در سال 89 اعمال می شود.

وی تاکید کرد: پیش از این نیز مصوبه شورا این اجازه را می داد که در صورت آمادگی کامل نسبت به تغییرات در شیوه پذیرش دستیار اقدام کنیم و در حال حاضر نیز دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقدمات محاسبات نمرات داوطلب به دو شیوه را آماده می کند تا برای سال 90 از آمادگی کامل برخوردار باشد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: بر اساس تغییری که پیش از این قرار بود در شیوه پذیرش اعمال شود، نمرات آزمون پیش کارورزی افراد به همراه آزمون کتبی مد نظر قرار می گرفت این تغییر در سال جاری اعمال نمی شود اما تمامی نمرات استخراج می شود تا تفاوت دو شیوه برای دبیرخانه محرز شود.

وی اظهار داشت: در واقع در پذیرش، افراد دبیرخانه هر دو شیوه را بکار می گیرد اما در پذیرش نهایی تنها به شیوه فعلی عمل می شود تا برآیند مناسبی از وضعیت واقعی داوطلب بدست بیاید.

به گزارش مهر، سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی در سال جاری در 29 بهمن ماه سال 89 برگزار می شود پیش از این قرار بود تغییرات آزمون در سال جاری اعمال شود.