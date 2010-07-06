به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از مجموعه کتابهای تاریخ فلسفه دانشگاه کمبریج است. این کتاب گلچینی است از متون فلسفی که به وسیله فلاسفه یونانی و رومی طی قرون پنجم پیش از میلادی تا ششم بعد از میلاد به نگارش در آمده است.

موضوعاتی چون ماهیت و تصور از زیبایی، هارمونی در موسیقی، هنرهای بصری، ساختار و شیوه ادبی و ملاکهای ارزیابی زیبایی از دیدگاه این فلاسفه در کتاب بررسی شده است.

علاوه بر بررسی دیدگاههای فلاسفه شهیر و بنامی چون ارسطو و افلاطون، دیدگاههای فلاسفه‌ای که کمتر شناخته‌ شده اند از جمله سنکا، سیسرو، آکوئیناس و پروکلوس نیز مورد بررسی قرار گرفته اند .

بیشتر مقالات و مطالب این کتاب برای اولین بار است که به زبان انگلیسی و برای این کتاب ترجمه شده‌اند.

مقدمه این کتاب به طور مبسوط و مفصل به بررسی موضوع زیبایی شناسی در یونان باستان و در آرای افلاطون و ارسطو می‌پردازد و این مقوله را تا اواخر عهد باستان مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهد.