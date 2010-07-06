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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

"زیبایی‌شناسی روم و یونان" منتشر شد

"زیبایی‌شناسی روم و یونان" منتشر شد

کتاب "زیبایی‌شناسی روم و یونان" با گردآوری اولگ بایچکوف از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر و در آن دیدگاه فلاسفه‌ای چون افلاطون و ارسطو درباره زیبایی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از مجموعه کتابهای تاریخ فلسفه دانشگاه کمبریج است. این کتاب گلچینی است از متون فلسفی که به وسیله فلاسفه یونانی و رومی طی قرون پنجم پیش از میلادی تا ششم بعد از میلاد به نگارش در آمده است.

موضوعاتی چون ماهیت و تصور از زیبایی، هارمونی در موسیقی، هنرهای بصری، ساختار و شیوه ادبی و ملاکهای ارزیابی زیبایی از دیدگاه این فلاسفه در کتاب بررسی شده است.

علاوه بر بررسی دیدگاههای فلاسفه شهیر و بنامی چون ارسطو و افلاطون، دیدگاههای فلاسفه‌ای که کمتر شناخته‌ شده اند از جمله سنکا، سیسرو، آکوئیناس و پروکلوس نیز مورد بررسی قرار گرفته اند .

بیشتر مقالات و مطالب این کتاب برای اولین بار است که به زبان انگلیسی و برای این کتاب ترجمه شده‌اند.

مقدمه این کتاب به طور مبسوط و مفصل به بررسی موضوع زیبایی شناسی در یونان باستان و در آرای افلاطون و ارسطو می‌پردازد و این مقوله را تا اواخر عهد باستان مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهد.

کد مطلب 1112997

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