سالانه از هدر رفت 2.7 میلیون متر مکعب آب در زنجان جلوگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید هاشم حسینی راد روز سه شنبه در جلسه مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان در محل تصفیه خانه آب زنجان با اشاره به فعالیتهای پنج ساله شرکت پرداخت و افزود: در پنج سال گذشته شرکت آبفا در استان 35 هزار فقره واگذاری انشعاب آب، 158 کیلومتر افزایش طول شبکه آب، 13 هزار فقره واگذاری انشعاب فاضلاب و 128 کیلومتر افزایش طول شبکه جمع آوری فاضلاب را انجام داده است.

وی بر کیفیت آب شرب زنجان اشاره کرد و ادامه داد: سختی آب زنجان از استاندارد اعلام شده (500 میلی گرم در لیتر) کمتر است، به گونه ای که بالا بودن مقدار سختی آب موجب خوردگی در تاسیساتی مثل شیر آلات و شوفاژ شده و از دیدگاه بهداشتی، حدی برای سختی آب توصیه نشده و آب استان از لحاظ کیفی در حد استاندارد است.

حسینی راد افزود: مرکز بهداشت استان مسئول نظارت بر کنترل کیفی آب بوده و شرکت آب و فاضلاب نیز با انجام روزانه آزمایشهای متعدد میکروبی و فیزیک و شیمیایی، کیفیت آب شرب را از نظر بهداشتی و شیمیایی کنترل کرده و هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.



مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان به تشریح وضعیت تاسیسات آب رسانی در استان پرداخت و افزود: طبق نتایج مطالعات مشاور طرح آب رسانی زنجان، در اوایل سال 70 حدود 44 درصد شبکه آب در زنجان فرسوده بود و این فرسودگی در اکثر شهرها وجود داشت.

حسینی راد افزود: عمده مشکل در شهرکهای اقماری است که تعاونی ها مسئول اجرای لوله گذاری بودند که در برخی مواقع از لوازم غیر استاندارد در این زمینه استفاده شده که برای کنترل فشار شبکه، مجبور به اصلاح آن هستیم.

وی افزود: در سال گذشته برنامه های آتی شرکت در خصوص اصلاح الگوی مصرف، پیمایش کلیه مشترکین خانگی و غیرخانگی به منظور مدیریت رعایت بر اصلاح الگوی مصرف و مدیریت فشار شبکه و بازسازی و اصلاح منابع تولید، انتقال و ذخیره و توزیع آب شرب است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان استفاده ازآب سد تهم را از آرزوهای دراز مدت مردم زنجان عنوان کرد و گفت: این امر با همت و پشتوانه دولت نهم انجام شد و در دور دوم سفر ریاست جمهوری برای اولین بار در کشور دو تصفیه خانه آب و فاضلاب همزمان در استان وارد مدار بهره برداری شد.

حسینی راد افزود: به مشارکت بیش از پیش مردم برای اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب برای بهینه سازی مصرف نیازمندیم و اگر بتوانیم از تمامی ظرفیت تصفیه خانه (150 هزار نفر) استفاده نمائیم، می توانیم آب تصفیه شده را به چرخه طبیعت برای مصارف کشاورزی و صنعتی دوباره بازگردانیم.