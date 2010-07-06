مدیرعامل باشگاه سپاهان دوباره در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عارضه قلبی محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان طی هفته‌های اخیر باعث شده است وی چندین مرتبه بصورت مقطعی در بیمارستان خورشید اصفهان بستری شود و پس از انجام معاینات کامل از بیمارستان مرخص شود.

ساکت روز دوشنبه نیز به علت مشکلات فلبی در بیمارستان بستری شد و پس از معاینات لازم دوشنبه شب مرخص شد. در این شرایط پزشکان از مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان خواسته اند از حجم کارهای خود بکاهد زیرا این مسئله باعث تشدید بیماری اش خواهد شد.

بر این اساس ساکت قرار است برای انجام استراحت پزشکی و سفری غیر کاری، چهارشنبه شب راهی شهر مکه شود تا هم مدتی را بدور از مشکلات کاری به استراحت بپردازد و هم سفر زیارتی را پشت سر بگذارد.