34 درصد جوانان توان مالی استفاده از برنامه های اوقات فراغت را ندارند

محسن زنگنه درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در این پیمایش حدود 60 درصد از پاسخگویان عنوان کردند که برنامه خاصی برای اوقات فراغت ندارند. 20 درصد نیز در دسترس نبودن امکانات را مانع اصلی نپرداختن به فعالیتهای اوقات فراغت اعلام کرده اند.



وی اظهار داشت: 54 درصد از پاسخگویان 14 تا 19 ساله این پیمایش عنوان کردند که اوقات فراغت خود را اغلب با خانواده، 29 درصد با دوستان و 10 درصد به تنهایی می گذارنند.



مدیرسابق سازمان ملی جوانان استان تهران تصریح کرد: این پیمایش نشان می دهد که باید در مورد فرهنگ سازی و معرفی نقش و جایگاه اوقات فراغت در شکل گیری هویت نوجوان و جوان و تاثیر آن در رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیتها در بین جوانان، نوجوانان و به ویژه خانواده ها بیشتر کار کرد.



وی تاکید کرد: با وجود توجه دولت به افزایش فضاها و امکانات لازم فراغتی اما به دلیل خلاهای فراوان موجود و توزیع نادرست این امکانات در سطح کشور در کنار هزینه های بالای برخی فعالیتهای فراغتی ورزشی و یا مهارت آموزی، بسیاری از جوانان قادر به پرداختن به فعالیت مورد علاقه خود در اوقات فراغت نیستند.



زنگنه گفت: سازمان ملی جوانان با توجه به خلاها و کاستی های موجود در حوزه مدیریت اوقات فراغت کشور، چهار برنامه ملی را مورد تصویب قرار داد که شامل برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی، برنامه تقویت نقش خانواده، معرفی نهادها و بخش خصوصی فعال در برنامه های فراغتی و برنامه بهینه سازی زیرساختهای فراغتی و توسعه کمی و کیفی برنامه های فراغتی کشور است.



وی تصریح کرد: در برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی، سازمان ملی جوانان موظف شده است هر سال نسبت به ارزیابی و کنترل کیفی برنامه های اجرا شده در زمینه اوقات فراغت توسط دستگاههای دولتی و بخش خصوصی اقدام کند.



وی، اقداماتی مانند برگزاری نمایشگاه توانمندیها و خدمات دستگاههای دولتی، ارزیابی نظرات و پیشنهادهای جوانان و نوجوانان و راه اندازی سامانه جامع اوقات فراغت جوانان کشور از برنامه های سازمان ملی جوانان در حوزه اوقات فراغت اعلام کرد.



مدیر سازمان ملی جوانان استان تهران ادامه داد: از دیگر اقدامات سازمان انجام پژوهشهای مختلف در حوزه برنامه های اوقات فراغت در بین جوانان و نوجوانان و تحلیل اطلاعات به دست آمده و ارائه نتایج آن به دستگاههای متولی برای لحاظ کردن در برنامه ریزیهای آینده است.



وی تاکید کرد: همسو نبودن و نبود برنامه ریزی یکپارچه و هدفمند توسط سازمانهای متولی، تناسب نداشتن برنامه ها با نیازها و علایق و سلایق جوان امروز و تکراری بودن و یکنواخت بودن برنامه ها، نبود آمار دقیق و اطلاعات شفاف از برنامه های فراغتی و میزان رضایتمندی مخاطبان و کیفیت برنامه ها، هزینه های بالای برنامه های فراغتی و توجه نکردن خانواده ها به موضوع اوقات فراغت و تغییر کارکرد اوقات فراغت در بین خانواده ها و جوانان ایرانی از مهمترین مشکلات در حوزه اوقات فراغت است.