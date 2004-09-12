به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از فرهنگسراي قرآن سي و سومين گردهمايي مسوولين كانونهاي قرآن سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران روز سه شنبه 24 شهريور ماه جاري در محل فرهنگسراي قرآن برگزار مي شود.
در اين جلسه كه به روال هر ماه در يكي از مراكز تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري برگزار مي شود ضمن بررسي عملكرد كانونهاي قرآن توسعه فرهنگ قرآني و تعامل بين اين مراكز از اهم مباحث مطروحه خواهد بود.
نكته قابل ذكر در اين گردهمايي ها حضور يكي از مسوولين مراكز قرآني شهر تهران جهت تعامل و بررسي فعاليت هاي مشترك است . انجم شعاع رئيس دارالقران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ميهمان اين جلسه خواهد بود و در رابطه با فعاليت هاي قرآني آن مجموعه و نحوه تعامل و مشاركت فرهنگسراي قرآن و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با آن مركز گفت وگو مي كند.
نظر شما