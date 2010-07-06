کشف ذرات بسیار ریزی از شهاب سنگ در کاوشگر ژاپنی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر ژاپنی "هایابوسا" ماه ژوئن گذشته پس از 7 سال سفر و پیمودن 6 میلیارد کیلومتر و با وجود نقص فنی توانست با موفقیت به زمین بازگردد پس از رسیدن این کاوشگر به زمین، دانشمندان ژاپنی اعلام کردند که برای یافتن نمونه هایی از سنگهای این شهاب سنگ، کپسول این کاوشگر را جستجو خواهند کرد.

اکنون آژانس فضایی ژاپن اعلام کرد که در کپسول هایابوسا ذرات بسیار ریزی از خاک این شهاب سنگ را یافته اند

این ذرات، اولین نمونه های قطعی خاک یک شهاب سنگ هستند که در اکتشافات فضایی و پس از نشستن یک کاوشگر بر روی این گروه از اجرام آسمانی به دست آمده است.

این دانشمندان نمونه خاک به دست آمده از کاوشگر را با نمونه خاک محل پرتاب این کاوشگر از "کاگوشیما" واقع در جنوب ژاپن و همچنین با نمونه خاک بیابان استرالیا که این کاوشگر در 13 ژوئن در آن فرود آمد، تائید کردند که این نمونه های ذرات متعلق به هیچ یک از دو منطقه زمین نیست و بنابراین نمونه هایی از خاک شهاب سنگ ایتوکاوا است.

براساس گزارش خبرگزای فرانسه، کاوشگر هایابوسا در سپتامبر 2005 به شهاب سنگ "ایتوکاوا" رسید و به محض اینکه در مدار قرار گرفت به مدت 3 ماه به جمع آوری اطلاعات از فراز این شهاب سنگ اقدام کرد و به خاطر هزار و 600 عکس، 120 هزار طیف مادون قرمز و 15 هزار آشکارساز پرتوهای ایکس، این کاوشگر توانست نقشه بسیار دقیقی از سطح، ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی و میدان جاذبه این جرم آسمانی به دست آورد.

25 نوامبر 2005 این کاوشگر بر روی سطح شهاب سنگ "ایتوکاوا" فرود آمد. سفر بازگشت این کاوشگر در شرایطی که از چهار موتور یونی سه موتور خاموش شده و از سه ژیروسکوپ (گردش نما) دو دستگاه از کار افتاده بودند در ژانویه 2007 آغاز شد به دلیل این مشکلات، سفر بازگشت به زمین سه سال به طول انجامید و سرانجام عملیات فرود به زمین 13 ژوئن گذشته در بیابانی در جنوب استرالیا با موفقیت انجام شد.

نمونه های مواد اجرام آسمانی برای مطالعه جهان از اهمیت ویژه ای برخوردارند به خصوص اینکه هنوز اسرار بسیاری از منظومه شمسی ناشناخته اند.