پروژه "من" منتفی شد/ به جریان صدور پروانه ساخت انتقاد دارم

عبدالرضا کاهانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ساخت پروژه سینمایی "من" به دلیل صادر نشدن پروانه ساخت به طور کلی منتفی شد. زمانی که تصمیم گرفتم نگارش فیلمنامه این کار را با معادی آغاز کنم به دلیل حساسیتهای سوژه با آقای سجادپور تماس گرفتم و کلیت فیلم را برای وی توضیح دادم و ایشان عنوان کردند این سوژه شامل خط قرمزها نمی شود.

وی افزود: سه ماه نگارش فیلمنامه این کار طول کشید و حالا بعد از سپری شدن این زمان با جواب منفی روبرو شدم. اما به تازگی متوجه شدم کارگردانی در بخش دیگری از سینما برای همین سوژه اجازه ساخت گرفته است. با وجود این اتفاق نتیجه می‌گیریم این آدمها هستند که مجوز می گیرند نه فیلمنامه ها.

کارگردان فیلم "هیچ" گفت: در حال حاضر بیش از100 پروانه ساخت صادر شده اما حدود یک سوم آنها هنوز کلید نخورده است. به دلیل اینکه برخی از دوستان بعد از گرفتن این مجوز تازه به دنبال سرمایه گذار و مراحل تولید می روند. اما ما حتی بازیگران را هم انتخاب کردیم و فقط منتظر این مجوز بودیم تا وارد پیش تولید شویم.

کاهانی ادامه داد: من به جریان صدور پروانه ساخت و نمایش به شکل مرسوم انتقاد دارم اما می دانم این تنها راه فیلمسازی قانونی در کشور است و چاره ای ندارم جز این که همین راه را در پیش بگیرم زیرا علاقمندم فیلمهایم دیده شود و به اکران عمومی در آید.

کاهانی درباره موضوع فیلم "من" گفت: این فیلم قصه چند دختر است که به عنوان مدل باید روی صحنه بروند. اما این فیلم درباره فشن نیست بلکه زندگی این چند دختر به تصویر کشیده می شود.