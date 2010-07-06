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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

هشت هزار متر از اراضی عباس آباد پایتخت باغ گل می شود

هشت هزار متر از اراضی عباس آباد پایتخت باغ گل می شود

مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد از تبدیل هشت هزار متر از اراضی عباس به باغ گل و ساخت بزرگترین سازه کابلی کشور در آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام اتابکی با اشاره به پروژه احداث باغ گل در تپه های عباس آباد، اظهار داشت: باغ گل شهر تهران پیش از طراحی برای تبدیل به یک باغ بزرگ؛ از دره ای تشکیل شده بود که در طرح قبلی اراضی عباس آباد به محل عبور اتوبوسها بود اما با توجه به کاربریهای جدید اراضی عباس آباد تصمیم گرفته شد که این دره بزرگ به باغ گل تغییر کاربری دهد.

به گفته اتابکی، باغ گل تهران از از دو چادر هزار متری به ارتفاع 28 متر تشکیل شده است که این چادرها بلند ترین سازه های کابلی در ایران به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد با بیان ویژگیهای باغ گل تهران ادامه داد: این باغ از هشت هزار متر فضای غرفه های مختلف تشکیل می شود که در آن انوع فعالیتهای گل و پیرامحدوده گل، همچون انواع صنایع برای سقفها و دیوارهای سبز، آموزشهای نگهداری و پرورش گل و آموزشهای توسعه فضاهای سبز آپارتمانی و کشاورزی اجرا می شود.

اتابکی اضافه کرد: دره باغ گل با یک پل بسیار زیبا به چادرهای عظیم محوطه متصل می شود تا با رشد گلها، فضای سبز تمامی محدوده عباس آباد را فرا بگیرد.

 

کد مطلب 1113046

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