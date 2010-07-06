اسلامی به نفع نکونام از نامزدی ریاست کمیسیون انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: در آیین‌نامه آمده است رئیس کمیسیون به پیشنهاد هیئت رئیسه و با رای مجلس معرفی می‌شود.

وی افزود: براساس آیین‌نامه مجلس باید دو نفر به عنوان گزینه‌های پیشنهادی ریاست کمیسیون اصل 90 معرفی شوند تا مجلس حق انتخاب داشته باشد.

وی تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس با معرفی یک نفر به عنوان گزینه پیشنهادی ریاست کمیسیون اصل 90 حق رای را از مجلس گرفته است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر انصاری گفت: این بحث در هیئت رئیسه مجلس هم مطرح شد و ابهام در آیین‌نامه است.

وی افزود: البته آقای حسین اسلامی هم یکی از گزینه‌‌های هیئت رئیسه برای معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی برای ریاست کمیسیون اصل 90 بود اما به نفع آقای نکونام کناره‌گیری کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق اصل 120 آیین‌نامه داخلی مجلس و بند 14 آن معرفی یک نفر به عنوان گزینه پیشنهادی برای ریاست کمیسیون اصل 90 به مجلس از رای اکثریت حاضر یعنی نصف به علاوه یک را می‌خواهد.

بنا براین گزارش، محمد ابراهیم نکونام در جلسه امروز مجلس در پی رای مثبت 138 نماینده ، رای ممتنع 49 نماینده و بدون رای مخالف به ریاست کمیسیون اصل 90 رسید .