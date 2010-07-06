کار فرهنگی و اطلاع رسانی در زمینه مقابله با ایدز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای سلامت استان در سخنانی با اشاره وضعیت بیماری ایدز در استان اظهار داشت: در حال حاضر 82 درصد مبتلایان به ایدز در این استان زیر 30 سال هستند که این امر زنگ خطر برای لرستان محسوب می شود.

صابری با بیان اینکه با تاکید بر اینکه باید به این زنگ خطرها توجه ویژه شود تا بتوانیم از وضعیت فعلی نجات پیدا کنیم، بیان داشت: با توجه به تلاش های صورت گرفته آمارها نشان می دهد که ابتلا به ایدز را در استان کاهش داده ایم.

وی با تاکید بر فعالیت بر روی محورهای مختلف به ویژه کار فرهنگی و اطلاع رسانی، یادآور شد: در این راستا باید روی آموزش در سطح مدارس به طور ویژه کار شود.

استاندار لرستان خواستار تهیه کتابچه های شفاف و ارزان در این زمینه برای در اختیار نهادن مردم شد و گفت: صدا و سیما نیز با تولید و پخش برنامه های مشارکتی نقش موثری را در زمینه اطلاع رسانی ایفا کند.

صابری خواستار پیگیری اطلاع رسانی و فرهنگسازی از طریق روحانیت شد و عنوان کرد: نهادینه کردن فرهنگ ازدواج مطابق دیدگاه اسلام می توان نقش موثری در کاهش این بیماری داشته باشد.

وی خواستار طرح مباحث مرتبط با ایدز در شورای فرهنگ عمومی استان به منظور ایجاد حساسیت عمومی شد و خاطر نشان کرد: همچنین در این راستا جلساتی با حضور روحانیت استان تشکیل و هماهنگی های لازم در راستای آموزش صورت گیرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه متاسفانه آمار در این زمینه تکان دهنده است، یادآور شد: همچنین مبارزه با منابع تولید بیماری نیز از جمله مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.