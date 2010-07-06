به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابراهیمی، 22 تیرماه ضمن ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص مسابقات به سؤالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. این نشست خبرى ساعت 10 صبح در محل کمیته ملى پارالمپیک و با حضور تنى چند از معاونان ستاد برگزارى بازی هاى پارالمپیک آسیایى 2010 گوانگژو برگزار می‌شود.



کاروان ورزشى پارالمپیک کشورمان در رشته هاى والیبال نشسته آقایان و بانوان، تیراندازى، تنیس با ویلچر، بوچیا، فوتبال هفت نفره، فوتبال پنج نفره، گلبال آقایان و بانوان، دو و میدانى، شنا، جودو، دوچرخه سوارى، وزنه بردارى، تنیس روى میز و تیروکمان در بازی هاى پارالمپیک آسیایى 2010 حضور پیدا می کند.