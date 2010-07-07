با تشکر از هشت پا؛ حیوانات هشدار دهنده اند نه پیشگو

به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد جانور شناسان حیات وحش درک دقیق و بی نقصی از محیط پیرامون دارند. این درک بی نظیر به نسبت نیاز و شرایط زندگی جانوران متفاوت است. گونه های حیات وحش برای نجات خود از خطرات احتمالی مانند خطر زلزله، به قوای بالایی در حواس و هوش ذاتی برای درک وقوع زلزله و تغییرات جوی و تنشهای آب و هوایی مجهزند.

قصه "پل" هشت پای معروف آکواریم "زندگی دریایی" شهر اوبرهاوزن آلمان که به اعتقاد هواداران فوتبال نتایج بازیهای جام جهانی 2010 را به خوبی پیش بینی کرده آنقدر جذاب شده که به کانون توجه بسیاری از رسانه ها و حتی فعالان محیط زیست تبدیل شده است.

رسانه ها و گروههای لاتاری با تبلیغات بسیار هشت پای آلمانی را دارای درک بالا در تشخیص نتایج بازیهای انجام نشده معرفی می کنند این در حالی است که یک گروه حامی حقوق حیوانات به نام " پتا آلمان " با رد این ادعاها خواستار آزادی پل شده و درخواست کرده پیشگوی آبزی فوتبال را به آبهای حفاظت شده پارک ملی جنوب فرانسه انتقال دهند، جایی که صید در آن ممنوع است و هشت پا باید آنجا ادامه حیات دهد.

در همین مورد هوشنگ ضیایی کارشناس حیات وحش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درک حیوانات گاهی از شناخت انسانها فراتر می رود گفت: حیات وحش تغییرات جوی و ناملایمات درون زمین را تشخیص می دهند و دلیل این توانایی نیاز آنها برای ادامه حیات است اما نمی توان ارتباطی بین پیش بینی بازیها و حواس هشت پا پیدا کرد.

این متخصص محیط زیست تاکید کرد: حیوانات هشدار دهنده های خوبی هستند اما نمی توانند پدیده های غیرطبیعی مانند پیشگویی فوتبال را تشخیص دهند و این به خرافه نزدیکتر است. با این حال هنوز در دنیا هیچ مطالعه ای بر روی توانایی تشخیص آینده و اتفاقات نامتعارف از سوی حیوانات انجام نشده است.

ضیایی با اشاره به نتایج پیشگوییهای هشت پای آلمانی افزود: فقط می توانم از هشت پا به خاطر این نتایج تشکر کنم!

همچنین علیرضا جورابچیان کارشناس حیات وحش با بیان اینکه همیشه از حواس دقیق گونه های حیات وحش که از نزدیک می بینم شگفت زده می شوم به خبرنگار مهر گفت: حیات وحش بسیار باهوش و دقیق هستند اما نمی توان رابطه ای بین پیشگویی بازیهای جام جهانی و حواس هشت پای آکواریوم آلمان پیدا کرد.

حیات وحش با ظرافت خاصی محیط پیرامون خود را برای زندگی انتخاب می کند و بر اساس توانایی خود از محیط برای ادامه حیات بهره می برند. وقتی شرایط محیطی، حیات وحش را برای تغذیه و بدست آوردن غذا در تنگنا قرار می دهد، زاد آوری و تولید مثل در میان آنها کمتر می شود در حالی که شاید چنین وضعیتی در انسانها کمتر دیده می شود و گاهی برخلاف گونه های دیگر جانوری هر چه شرایط سخت تری برای ادامه حیات وجود دارد زادآوری بچه ها بیشتر است.

اسماعیل کهرم استاد محیط زیست دانشگاه آزاد نیز با رد هر گونه توانایی پیشگویی و تشخیص حوادثی موانند نتایج بازیهای جام جهانی توسط این نگاه به حیات وحش را مبتذل دانست و به خبرنگار مهر گفت: حیوان برای بقای خود به یکسری توانایی مجهز است مثلا سگها 300 برابر ما انسانها بو می کشند. گونه هایی هستند چندیدن برابر انسان قدرت بینایی دارند و در شب قدرت تشخیص و دید قوی دارند.

این متخصص محیط زیست تاکید کرد: حواس حیوانات برای بقای آنها تنظیم شده و برای نجات خود از شرایط خطر از این توانایی استفاده می کنند اما بی شک هیچ ارتباطی بین توانایی هشت پا با پیش بینی بازیهای جام جهانی نیست.

کهرم حضور هشت پا در بازار تبلیغات رسانه ها را برای سرگرمی و ایجاد فضای هیجان انگیز دانست و تاکید کرد: این پیشگویی ها هیچ ارزش علمی ندارد.