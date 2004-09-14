مجموعه اي از سيمرغ؛ نگاهي به نمايشگاه باغ ايراني

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" ، نمايشگاه باغ ايراني مجموعه اي نامتجانس از آثار هنري معاصر ايران را در برابر چشم مخاطب عرضه مي كند . در اين نمايشگاه مجموعه اي از گرايش هاي مختلف هنر مفهومي از نئون آرت پرويز تناولي گرفته تا وب آرت احمد نادعليان را مي توان يافت . با وجود اين، همگي اين آثار كه با استفاده از رسانه هاي متفاوتي خلق شده اند دريك چيز مشتركند : همگي اين آثار به بيان مفهوم باغ اختصاص دارند .



از سوي ديگر، باغ ايراني جولانگاه هنرمندان صاحب نامي است كه پيش از اين نامشان هر چند زبانزد خاص و عام بود اما هرگز آنهارا به حيطه هنرهاي تجسمي راهي نبود . داريوش مهرجويي از جمله همين هنرمندان است .



داريوش مهرجويي به عنوان يك فيلمساز خوب و صاحب نام هنرمندي نام آشنا است ، با وجود اين، اين بار باغ ايراني نام وي را به عنوا ن يك هنرمند تجسمي ثبت كرده است . اف ام ار نام ويدئو آرتي است كه اين هنرمند براي نمايش در نمايشگاه باغ ايراني در سال 1383 خلق كرده است . اين ويدئو 10 دقيقه اي همانند رسم مالوف ديگر آثار ويدو آرت به شكل دايره اي بي پايان بر پرده نمايش داده مي شود و بينندگان نمايشگاه باغ ايراني مي توانند مطابق ميل خود از هر كجاي ويدئو كه دوست دارند به تماشاي آن بنشينند .



شيرين نشاط ديگر هنرمندي است كه با يك اثر ويدئويي در اين نمايشگاه شركت كرده است . ماهدخت عنوان اثر ويدئويي اين هنرمند است كه با طول مدتي معادل 13.5 دقيقه بر پرده نمايش داده مي شود .



شيرين نشاط درحال حاضر نام آورترين هنرمند ايراني است كه درآمريكا زندگي مي كند . عمده شهرت وي نيز به خاطر ارائه ويدئو آرت در دوسالانه ونيز و تعريف جديدي از اين هنر در آن سال براي نخستين بار است ؛ تعريفي كه به خاطر سهل الوصول بودن آن اكنون به شكلي همه گير درايران تقليد مي شود .



با وجود اين، باغ ايراني تنها در اختيار ويدئو آرت ها نيست بلكه رضا درخشاني و آتيلا پسياني ديگر هنرمندان اين نمايشگاه هستند كه قصد ارائه پرفورمنس دارند . رضا درخشاني كه با نقاشي هاي نماد پردازش شهره است دراين پرفورمنس اقدام به اجراي اثري به نام روح باغ مي كند كه تركيبي از نقاشي و موسيقي است . اين اثر در شب افتتاح نمايشگاه اجرا مي شود .



در مقابل اين گرايش هاي صريح هنرمندان تجسمي به هنرهاي نمايشي و سينما ، دسته ديگري از هنرمندان نمايشگاه هستند كه راهي ديگر را طي كرده اند ، در اين ميان عباس كيارستمي سر آمد ديگران است . .وي در اين نمايشگاه برخلاف انتظار اقدام به ارائه يك چيدمان به نام باغ بي برگي كرده است . در اين چيدمان از پي وي سي ، پوسته درخت ، چمن و پلات ديجيتال استفاده مي شود .



بهروز دارش ديگر هنرمندي است كه به شكلي خاص چيدمان هايي ارائه كرده است كه مفهومي آن جهاني از باغ را تجسد مي بخشد .



در اين زاويه رويكرد پرويز تناولي با نئون آرتش بي گمان بهترني نمونه را به وجود اورده است . نئون ارت پرويز تناولي گونه اي ازآثار هنري را به وجود اورده است كه ارتباطي مستقيم و بي پيرايه با آنچه در دهه 60 ميلادي در عرصه هنر جهان رايج بود برقرار مي كند . اين هنرمند دراين اثر به برداشت خود از داستان سيمرغ عطار پرداخته است اما به دليل رسانه منتخب اش بياني مادي و زميني در برابر چشم مخاطبان قرار مي دهد .



نمايشگاه باغ ايراني با ارائه مجموعه آثار حدود سي هنرمند در موزه هنرهاي معاصر تهران از روز 24 شهريور افتتاح شده و پس از آن به كشور هاي اروپايي و آمريكا فرستاده خواهد شد .