سرزمین "آلامتو" آماده میزبانی هنرهای صنایع دستی سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام جای گرفته در دل زاگرس، فروزان از تمدن دیرپایی است که همگان به آن فخر می ورزند، ایلامی که میهمانانش، مهرورزیش را به نیکی یاد می کنند و اما هنرمندانش که زاییده این دیار هستند دستانشان آفریننده زیبایی هایی است که به حق گلیم نقش برجسته را گل سرسبد آن باید دانست .

صنایع دستی به آن گروه از صنایع اطلاق می شود که عمدتا با استفاده از مواد اولیه بومی تهیه شده و نشان دهنده ویژگیها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است و تمام یا قسمتی از مراحل تولید آن با دست انجام می شود و در آن ذوق هنری وخلاقیت فکری صنعتگر تجلی یافته باشد .

صنایع دستی بعنوان "یک هنر صنعت" که ریشه در آداب، رسوم و سنتهای مردم ایران زمین دارد همواره طی قرون متمادی برای اکثریت مردم خاصه روستائیان و عشایر منبع کار و درآمد بوده و از نظر اقتصادی دارای جایگاه بسیار خوبی بوده است .

وسعت سرزمین، تنوع اقلیمی، اعتقاد به دین و باورهای دینی و در کنار آنها ذوق و سلیقه بالای ایرانیان باعث شده است که در جای جای این کشور متمدن بتوان به آسانی نشانه هایی از صنایع دستی یافت .

از گذشته های بسیار دور صنعتگران سختکوش و با ذوق ایران کوشیده اند تا با تولید انواع صنایع دستی همچون زیراندازهای قالی و گلیم و آثاری همچون افزارهای فلزی و زیور آلات، اندیشه وافکار، خلاقیت و در نهایت ایمان خود به خالق هستی و اعتقاد خویش به فرهنگ بومی را در قالب این محصولات زیبا به جهانیان بیان داشته و تحسین آنهارا برانگیزند .

زندگی عشیره ای و سنتی در استان ایلام موجب رونق صنایع دستی

از دیرباز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت)، سیاه چادر، چیغ (چیت) بافی، جاجیم بافی، گلیم ساده، نمد مالی، احرامی بافی، گیوه بافی و عبا بافی در استان مرسوم بوده است .

در راستای اهداف برنامه های آموزشی پس از ارزیابی قابلیتهای توسعه آموزش رشته های مختلف بومی استان با اولویت مزیت های هر منطقه جهت پاسخگویی به سلایق مختلف، رشته های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته، منبت چوب، سفالگری و طراحی روی سفال، قلم زنی روی مس، و... در این استان راه اندازی شده است و زمینه آموزش آنها فراهم شده است .

این روزها استان ایلام در تدارک نمایشگاه بزرگ صنایع دستی از سراسر کشور آماده میزبانی برای هنرهای صنایع دستی آنها است و نمایشگاه سراسری تخصصی صنایع دستی با حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی سراسر کشور و با راه اندازی 140 غرفه در اواخر ماه جاری در ایلام برگزار می‌شود .