حال و هوای بازار میوه در گرمای 40 درجه / زردآلوی آذربایجانی 5500 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل تابستان به دلیل شرایط آب و هوایی میوه‌های متنوعی در بازار عرضه می شود که این تنوع در فرم و شکل ظاهری بازار میوه را در این فصل بسیار پررونق می کند، ضمن آنکه مردم ایران به ذائقه کال خوری میوه ها تنوع بیشتری را در میوه‌ها به‌وجود می‌آورند.

بازار میوه های فصل تابستان امسال در تهران که برای نخستین بار گرمای 40 درجه را تجربه می کند، حال و هوای خاص خود را دارد و مصرف آنها را به شدت افزایش داده است.

در این میان، هر ساله شاهد هستیم که با افزایش تقاضا برای مصرف انواع میوه در فصل تابستان، قیمتها نیز بالا می رود اما امسال بنا به گفته رئیس اتحدیه فروشندگان میوه و سبزی ، قیمت انواع میوه نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش بین 10 تا 35 درصدی نیز نسبت به سال گذشته مواجه شده است.

اگرچه این مقام صنفی کاهش قیمت انواع میوه را اعلام کرده است اما همچنان به نظر می رسد قیمتها در سطح بالایی قرار دارند.

گزارش مهر از خرده فروشی های سطح شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر هر کیلوگرم گیلاس بین 2980 تا 3000 تومان، آلو 2000 تومان، زردآلود 2200 تومان، شلیل 2200 تومان، سیب گلاب 1980 تومان، آلو شابلون 1980 تومان، آلو قطره طلا 1750 تومان، انگور 1980 تومان، آلبالو 1980 تومان، هلو 980 تومان، طالبی 450 تومان، خربزه 680 تومان، هندوانه 380 تومان به فروش می رسد که البته هر روز نیز قیمتها با نوسان 100 تا 150 تومانی روبرو هستند.

تفاوت قیمت میوه در محله‌های مختلف

البته نباید فراموش کرد که قیمت انواع میوه در هر میوه فروشی و یا مناطق و محله های مختلف متفاوت است به طوریکه افزایش قیمت هر کیلوگرم میوه بسته به محله یا میوه فروشی از 200 تا 500 تومان متغیر است.

حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت قیمتها در تابستان امسال گفت: سال گذشته کمبود میوه در بازار منجر به افزایش قیمت شده بود اما امسال میوه فراوان تر است و به همین جهت قیمتها نیز در سطح متعادل قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه فقط زردآلود نسبت به سال قبل کمتر در بازار عرضه شده است، افزود: قیمت زردآلوی آذربایجانی در میادین میوه و تره بار بین 3500 تا 4000 تومان و در خرده فروشیها 5400 تا 500 تومان فروخته می شود.

مهاجران ادامه افزود: قیمت طالبی و هندوانه 30 تا 35 درصد و گیلاس 10 درصد نسبت به سال قبل ارزان تر است.

وی در خصوص تغییر قیمت در هر میوه فروشی اظهار داشت: صف بار فروشی به تعهدات خود مبتنی بر خالص فروشی میوه های وارداتی و یا کم کردن قیمت کارتن در فروش میوه علاقه ای نشان نداده و به همین جهت در هر میوه فروشی بنا بر قیمتی که برای آن پرداخت شده، قیمتها متفاوت است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران به ضرورت هماهنگی میان اصناف در بازار میوه اشاره کرد و افزود: باید مسئولان از جمله سازمان بازرسی بر نحوه توزیع و قیمت گذاری میوه نظارت داشته باشند.

شگردهای برخی میوه فروشی ها

در این میان، برخی میوه فروشی های سطح شهر تهران نیز برای اینکه قیمت برخی میوه ها را بالا ببرند، مطرح می کنند که فلان میوه برای فلان شهر است، به همین خاطر قیمتش نسبت به کالای مشابه گران تر است. برهمین اساس، دستگاههای ذی ربط باید با نظارت موثر بر میوه فروشی ها جلوی این گونه اقدامات را که برخلاف حقوق مصرف کنندگان است، بگیرند.

مهاجران در این خصوص گفت: توزیع کنندگان میوه شناخت کافی از نوع میوه ها ندارند و فقط برای فروش یک مرکز خاص را تبلیغ می کنند، اصناف هم به دنبال سود بیشتر هستند و متاسفانه این گونه "کذب گویی ها" وجود دارد.

وی با اشاره به تولید خرما اظهار داشت: همیشه خرماها به نام بم فروش می رود در حالی که خرمای بم وجود ندارد و فقط در میزان بسیار کم تولید می شود، این موضوع در مورد لیمو بم هم اتفاق می افتند. در صورتی که خرماهای موجود در بازار از شهرهای زابل و یا خشت مهرم می آیند همچنین لیموها نیز اغلب برای جهرم است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تصریح کرد: خربزه هایی که در بازار به نام خربزه مشهدی فروخته می شود هم در واقع اغلب از شهرستان کاشمر یا استان خوزستان به بازار تهران می آیند.