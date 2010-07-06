جمشید علیزاده نویسنده و پژوهشگر با اشاره به اینکه کتاب پژوهشی "ناله های شباهنگی" به قلم وی با یکسال تاخیر اواخر تابستان امسال منتشر می شود به خبرنگار مهر گفت: این کتاب قرار بود سال گذشته به مناسبت کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در حوزه استانهای ترک ‌زبان که 8 آبان در تبریز برگزار ‌شد توزیع شود ولی یک هفته مانده به این کنگره متوجه شدم کتاب از لحاظ صفحه آرایی دچار مشکل است به همین دلیل از ناشر (بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس) خواستم که انتشار کتاب را به تاخیر اندازند که این اتفاق هم افتاد.

وی ادامه داد: این تاخیر برای این بود که کتاب با حداقل ایراد منتشر شود و قرار است اواخر شهریور امسال به مناسبت هفته دفاع مقدس به چاپ رسد. البته این فاصله یک ساله باعث کتاب در بخش اسناد و پیوستها تکمیل شود.



نویسنده "به همین سادگی و زیبایی" در توضیح محتوای این کتاب مورد بحث عنوان کرد: "ناله‌های شباهنگی" مجموعه‌ای از اشعار عاشورایی و دفاع مقدسی زنده‌ یاد شهریار با مقدمه‌ای تحلیلی است که در آن شعرهای دینی و دفاع مقدسی شهریار پس از مقابله با اصل دست‌ نوشته‌های وی آورده شده و از آنجا که تعدادی از اشعار شهریار در این حوزه پیش از این با تحریف و افتادگی چاپ شده است دلیل تطابق با دست‌نوشته ‌های این شاعر تکمیل و تصحیح این اشعار بوده است.



علیزاده افزود: بیش از 100 مورد از جعل و تحریفهایی که پس از انقلاب روی شعر شهریار اعمال شده است آورده ام که این تغییرات در بخش شعرهای جنگی وی بیشتر است. هر نوع جابجایی، تغییر، حذف از 1 تا 12 بیت، اضافات و ... در شعر شهریار اعمال شده که گاه شعر را از معنی دور کرده و من سعی کرده ام با مستندترین اسناد به ویژه دست‌نوشته های خود شاعر این تحریفها را نشان داده و توضیح دهم شکل درست شعرها چه بوده است.



وی با اشاره به اینکه تعدادی شعر از شهریار که تا کنون جایی منتشر نشده است در این کتاب آورده شده است بیان کرد: در این کتاب پنج شعر جدید و چاپ نشده از شهریار آورده شده که سه شعر از آنها را قبلا در کتاب "اشعار منتشر نشده شهریار" که هنوز منتشر نشده است، آورده‌ام و دو شعر دیگر از موزه شهریار و با همکاری مسئولان بنیاد ‌حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس به دست آمده است. این پنج شعر از شعرهای جنگی شهریار است.



این شاعر اضافه کرد: البته در مقدمه این کتاب که در قالب یک گفتگوی بلند با من است نیز چند شعر دیگر از شهریار آورده شده که این شعرها نیز پیش از این منتشر نشده است ولی در حوزه شعرهای دفاع مقدسی شهریار نیست. همچنین در برخی مواقع تحریرهای مختلفی از شعر این شاعر موجود است که درست ترین تحریر را بر اساس دست نوشته های شهریار آورده‌ام.



نویسنده "ساغری در میان سنگستان" تاکید کرد: به طور نمونه زمانی نامه ای بی نام و نشان از پاریس به دست شهریار می‌رسد که او درباره آن شعری سروده ولی تا کنون جایی منتشر نشده است و در کتاب "ناله های شباهنگی" شما آن را خواهید خواند.



علیزاده درباره مقدمه تحلیلی کتاب "ناله‌های شباهنگی" توضیح داد: از آنجا که فرصت مبسوط برای نوشتن مقدمه در اختیار نبود بخشی از مصاحبه بلندی که با من در طول سه سال و در عرض 200 ساعت درباره "100 سال شعر فارسی" گرفته شده بود به عنوان مقدمه آمده است.



وی عنوان کرد: کسانی که زحمت انجام مصاحبه با من را برعهده داشتند آن بخشی ازمصاحبه که درمورد آثارشهریار در دهه پایانی زندگیش و بیشتر حول محور عاشورا، جنگ، جبهه و جهاد بود جدا کردند سپس من آن را ویرایش کرده به ویژه تغییری در لحن خطابها دادم و به همان صورت گفتگویی به عنوان مقدمه در ابتدای کتاب قرار دادم.



این پژوهشگر همچنین گفت: برخی شایعه کرده بودند که شهریار را مجبور کرده بودند شعر دفاع مقدسی بگوید ولی در این مقدمه با استناد می گویم که این گفته کذب محض است. ذهنیت شهریار ریشه در باورهای مذهبی داشته و حتی پیش از انقلاب هم وقوع انقلاب را پیش بینی کرده بود.



علیزاده افزود: برخی نامه ها و دست نوشته های شهریار که در اختیار من است در پایان کتاب به عنوان سند آورده شده تا دلیل محکمی بر رد ادعای این افراد باشد.



وی در پایان توضیح داد: همچنین پیشگفتار مختصری بر کتاب نوشته و در آن تاخیر یکساله انتشار را توضیح داده ام.





