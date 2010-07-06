کارلا برونی جلوی دوربین وودی آلن رفت

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه کارلا برونی همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز در مهم ترین نقش دوران کاری خود جلوی دوربین وودی آلن رفت.



این فیلم که "نیمه شب در پاریس " نام دارد بازیگران زیادی را در اختیار گرفته است.در روز های آینده بازیگران دیگری چون ماریون کوتیار ، کتی بیتس و اوون ویلسن جلوی دوربین آلن می روند.



وودی آلن که نویسنده فیلمنامه نیز هست از درز هر گونه خبری درباره داستان فیلم جلوگیری کرده اما با توجه به طراحی لباس انجام شده به نظر می رسد داستان فیلم در پاریس دهه 1920 می گذرد.



سال گذشته کارلا برونی اعلام کرد که از سوی وودی آلن برای نقش آفرینی در یک فیلم دعوت به همکاری شده است. اما همسر 42 ساله رئیس جمهور فرانسه اعتراف کرد که تجربه چندانی در بازیگری ندارد و نمی داند که چه پاسخی باید به این فیلمساز نامدار بدهد.



برونی در آن زمان گفت : واقعیت این است که من بازیگر نیستم و شاید حاصل کارم نا امید کننده باشد. اما نمی توانم چنین فرصتی را از دست بدهم.وقتی مادر بزرگ شدم می خواهم بگویم که روزگاری در فیلمی از وودی آلن بازی کرده‌ام.

