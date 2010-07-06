230 نفر در مسابقات قرآن دانش آموزآن خراسان رضوی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، میکائیل باقری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن دانش آموزآن خراسان رضوی افزود:231 نفر منتخب مرحله مقدماتی برای راهیابی به مرحله کشوری با یکدیگر در رشته های قرائت، حفظ، مفاهیم، نهج البلاغه و مدیحه سرایی به رقابت می پردازند.

کارشناس قرآنی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در این دوره از مسابقات کلاسهای آمادگی آموزشی برای تمام رشته ها و سطوح برگزار می شود.

وی افزود: 36 نفر دختر و پسر از شرکت کنندگان این مرحله برای اعزام به مسابقات کشوری که در تبریز برگزار می شود توسط داوران انتخاب خواهند شد.

باقری با اشاره به شرکت بیش از 850 هزار نفر دانش آموز در مراحل آموزشگاهی، منطقه ای و مقدماتی خاطرنشان کرد: استان در زمینه کسب عناوین قرآنی توانست در سال 87، 12 مقام و در سال گذشته 16 رتبه را به دست آورد.