به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، محمدعلی ضیغمی در گردهمایی اصناف چهارمحال و بختیاری با رویکرد هدفمند‌ کردن یارانه‌ها به ایجاد یک تحول اقتصادی بزرگ به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک انقلاب عظیم اقتصادی در کشور به‌وجود می‌آید و موجبات رشد و توسعه کشور در تمامی ابعاد را فراهم می‌کند.

وی نقش رسانه‌ها و مطبوعات کشور را در اجرای هرچه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار حیاتی و مهم دانست و افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مستلزم یک اطلاع‌رسانی جامع و دقیق به‌ویژه از سوی اصحاب رسانه و مطبوعات است.

ضیغمی تصریح کرد: منظور از اجرای این طرح، حذف یارانه‌ها نیست بلکه هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای اجرای عدالت در جامعه است و مردم نباید نگران افزایش قیمت‌ها و یا کمبود کالا باشند زیرا سازوکار‌های لازم در این خصوص انجام گرفته است.

وی نظارت و بازرسی از انبارها و سردخانه‌های کشور را از مهمترین برنامه‌های وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار دانست و افزود: با نظارت و بازرسی‌های لازم از وضعیت انبارها و سردخانه‌های کشور تا حد زیادی از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شخص متخلف براساس قانون برخورد می‌شود.

ضیغمی بر ضرورت همکاری و تعامل اصناف و بازاریان کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: اصناف و بازایان از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و نقش خود را در تمامی برهه‌‌های حساس کشور به خوبی ایفا کرده و امید می‌رود در اجرای هر‌چه بهتر این طرح نیز نقش موثری ایفا کنند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی کشور خاطرنشان کرد: طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها یک اقدام اساسی در ساماندهی اقتصاد کشور است که موفقیت این طرح نیازمند یک عزم جدی و مشارکت عمومی است.

ضیغمی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، گفت: بیش از دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه و کمتر از یک میلیون از این واحد‌های صنفی بدون پروانه هستند اما با این وجود تعداد واحد‌های صنفی دارای پروانه در حال افزایش بوده و واحد‌های بدون پروانه به سرعت در حال کاهش است.

وی بر ضرورت توجه به آموزش و ارتقای سطح علمی واحد‌های صنفی تاکید کرد و افزود: همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و رقابت شدید اقتصادی در محیط داخلی و بین‌المللی لازم است که واحد‌های صنفی با دانش و تکنولوژی روز آشنا شده و از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند.

ضیغمی خاطرنشان کرد: در همین راستا 50 میلیون تومان اعتبار اولیه در راستای آموزش اعضا واحد‌های صنفی استان چهارمحال و بختیاری اختصاص داده می‌شود.