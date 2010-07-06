اجرای ویژه برنامه های حجاب و عفاف شهرداری تهران در نیمه دوم تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور با اشاره به اجرای ویژه برنامه های حجاب و عفاف گفت با توجه به اهمیتی که مسئله حجاب و عفاف در حفظ و تعمیق ارزشهای دینی، فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه تحکیم بنیان خانواده دارد و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شهردار تهران، اداره کل امور بانوان این موضوع را در تمامی برنامه های خود به صورت ویژه و محوری گنجانده است.

وی با بیان آنکه در طراحی برنامه های حجاب و عفاف، علاوه بر غنای محتوایی و تنوع روشی برنامه ها، لازم است به جامعیت آنها و نیز تعیین دقیق نقاط و مسائل هدف توجه شود افزود: این طرح با رویکرد اجتماع محور و در قالب بسته ای کامل از برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی اجرا می شود.

به گفته معدنی پور، از جمله برنامه های این طرح ، 95 دوره کارگاه آموزشی 4 ساعته است که با رویکرد حجاب و عفاف و با عناوین موضوعی متنوع از دوازدهم تیر ماه در نواحی و محلات شهر تهران آغاز شده است و همچنین در این خصوص 22 جلسه سخنرانی با موضوعیت حجاب و عفاف نیز در نظر گرفته شده که تا پایان تیرماه در مناطق 22 گانه اجرا می شود.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران ادامه داد: در کنار این کارگاهها، برنامه های گسترده، فرهنگی - ترویجی در قالب تولید و توزیع محصولات فرهنگی و نیز حمایت از کانونها و تشکلهای بانوان با رویکرد اجتماع - محور، فرهنگ حجاب و عفاف در سطح محلات و برپایی نمایشگاه های مختلف در این زمینه پیش بینی شده است.

