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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

توربین المللی میلاد دو نور/

حضور رکابزنان 5 تیم خارجی در استان مرکزی قطعی است

حضور رکابزنان 5 تیم خارجی در استان مرکزی قطعی است

دوازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور از فردا با حضور 5 تیم خارجی و 10 تیم ایرانی در استان مرکزی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور از 16 تا 20 تیرماه با حضور 5 تیم خارجی اسلواکی، آلمان، سوریه، عراق، گرجستان و 10 تیم باشگاهی ایران شامل تیم های لرستان، تهران، زنجان، آذربایجان شرقی، کرج، اصفهان، همدان، قزوین و دو تیم مرکزی برگزار می‌شود.

در این تور بین‌المللی رکابزنان طی 5 مرحله به رقابت می‌پردازند که از سوی ستاد برگزاری این تور مسیر مسابقات بدین شرح اعلام شده است:

مرحله اول: چهارشنبه 16 تیرماه - اراک مسیر 8/46 کیلومتر
مرحله دوم: پنجشنبه 17 تیرماه- اراک به آستانه مسیر 114 کیلومتر
مرحله سوم: جمعه 18 تیرماه- جاده مهاجران مسیر 5/123 کیلومتر
مرحله چهارم: شنبه 19 تیرماه- اراک به فرمهین مسیر 131 کیلومتر
مرحله پنجم: یکشنبه 20 تیرماه- اراک به خمین مسیر 114 کیلومتر

کد مطلب 1113149

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