حضور رکابزنان 5 تیم خارجی در استان مرکزی قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور از 16 تا 20 تیرماه با حضور 5 تیم خارجی اسلواکی، آلمان، سوریه، عراق، گرجستان و 10 تیم باشگاهی ایران شامل تیم های لرستان، تهران، زنجان، آذربایجان شرقی، کرج، اصفهان، همدان، قزوین و دو تیم مرکزی برگزار می‌شود.

در این تور بین‌المللی رکابزنان طی 5 مرحله به رقابت می‌پردازند که از سوی ستاد برگزاری این تور مسیر مسابقات بدین شرح اعلام شده است:

مرحله اول: چهارشنبه 16 تیرماه - اراک مسیر 8/46 کیلومتر

مرحله دوم: پنجشنبه 17 تیرماه- اراک به آستانه مسیر 114 کیلومتر

مرحله سوم: جمعه 18 تیرماه- جاده مهاجران مسیر 5/123 کیلومتر

مرحله چهارم: شنبه 19 تیرماه- اراک به فرمهین مسیر 131 کیلومتر

مرحله پنجم: یکشنبه 20 تیرماه- اراک به خمین مسیر 114 کیلومتر