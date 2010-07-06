700 مدرسه علوم و معارف اسلامی در کشور ایجاد می شود

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنج ساله باید حداقل یک صدم دانش آموزان مقطع دبیرستان شامل جذب مدارس علوم و معارف اسلامی شوند، افزود: در این راستا برای تحصیل 80 هزار دانش آموز باید 600 تا 700 مدرسه صدرا در مناطق مختلف کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی کشور در جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، استفاده از نرم افزارها و روشهای نوین ارتباطی و توسعه رشته های علوم و معارف اسلامی، برای نوجوانان علاقه مند امکان تحصیل در مدارس صدرا را فراهم کرده است، بیان داشت: تا کنون 80 مدرسه علوم و معارف اسلامی در سطح کشور ایجاد شده است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور، تدوین اطلس فرهنگی استانها، آموزش روحانیون مستقر و طرح هجرت با هدف آشنایی با فرق و مذاهب، نحله های انحرافی و عرفانهای ایجابی، آموزش مداحان، ساماندهی مبلیغین و مبلغات، تولید کتب شبستان و ارسال نشریات به روحانیون را از جمله برنامه های سال جاری این سازمان در حوزه معاونت پژوهشی و آموزشی عنوان کرد.

حجت الاسلام هوایی با اشاره به فعالیت یک هزار و 800 روحانی مستقر و سه هزار و 500 روحانی طرح هجرت در سطح کشور بیان داشت: این تعداد هم اکنون یک دهم نیاز کشور را جوابگو است.

وی در پایان از برگزاری یک هزار و 500 گفتمان دینی دانشچویی و 17 هزار گفتمان دانش آموزی در سطح دانشگاهها، حوزه های علمیه و مدارس طی امسال خبر داد.

